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Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник купить с доставкой в Москве
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Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник

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Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 1
Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 2
Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 3
Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 4
Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 5
Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 6
Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 7
Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 8
Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 9
Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
4
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
90 - 120 мм
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 1
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 2
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 3
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 4
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 5
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 6
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 7
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 8
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 9
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391857
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
4
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
90 - 120 мм
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
285
Масса (без батареи), кг
0.52
Размеры в упаковке, см
34х10х8
Вес, г.
900

Описание товара Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник

Прицел популярной серии Wolf с плавно регулируемым переменным увеличением от 1х до 4х, может использоваться во время прицельной стрельбы на загонной охоте. Базовое увеличение 1х позволяет комфортно проводить прицеливание двумя глазами, а плавное переменное увеличение наводиться на цель на разных дистанциях. Диаметр объектива 24 мм и многослойное просветление оптических элементов позволяет собирать до 90% света и использовать прицел в условиях пасмурной погоды или начала сумерек. Окуляр с широким полем зрения позволяет контролировать цель и ближайшее пространство, увеличивает возможности маневра и точность стрельбы. Прицел обеспечивает отличную цветопередачу, яркое, контрастное и четкое изображение по всему полю зрения при любой кратности. Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник имеет сетку типа Fire Dot FD07 – перекрестие с подсвечивающейся точкой зеленого или голубого цвета. Размер прицельной точки 1 моа на максимальной кратности прицела.Чем и отличается от популярного прицела Veber Wolf 1-4x24 GB DnD с прицельной сеткой Donut Dot. Сетка изготовлена методом травления на стекле во второй фокальной плоскости окуляра. При изменении кратности прицела размер сетки в поле зрения не меняется. Яркость подсветки имеет регулировку в 5 ступеней и дает возможность сделать прицельную точку наиболее заметной в зависимости от условий стрельбы. При помощи крупных рифленых тактических барабанчиков можно легко вводить поправки прямо в перчатках. Поправочные клики четкие, ясно различимые. Цена 1 клика – 1/2 на 100 ярдов или примерно 15 мм на 100 м. Для удобства изменения кратности на кольце регулирования кратности предусмотрен рычаг, позволяющий проводить зуммирование одной рукой даже не снимая перчаток. Кольцо ходит плавно с дозированным усилием. Цельный брызгозащищенный корпус из анодированного алюминия обеспечивает стойкость прицела к механическому воздействию и высокую степень защиты от проникновения пыли и воды (IP67). Прицел рассчитан на отдачу не только огнестрельного оружия с дульной энергией до 7000 Дж и гладкостовольного до 4400 Дж (калибром 12/76), но и пневматического до 25 Дж с сильной вибрацией. Устройство выдерживает кратковременное погружение в воду до 1 метра, сохраняя после этого свои рабочие свойства. Рабочий диапазон температур от -25 до +40?С. Диоптрийная коррекция для подстройки прибора под индивидуальные особенности зрения стрелка выполняется с помощью кольца на окуляре. Для точной настройки на окуляр нанесена шкала с градуировкой от –3 до +3D.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
4
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
90 - 120 мм
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
285
Масса (без батареи), кг
0.52
Описание
Прицел популярной серии Wolf с плавно регулируемым переменным увеличением от 1х до 4х, может использоваться во время прицельной стрельбы на загонной охоте. Базовое увеличение 1х позволяет комфортно проводить прицеливание двумя глазами, а плавное переменное увеличение наводиться на цель на разных дистанциях. Диаметр объектива 24 мм и многослойное просветление оптических элементов позволяет собирать до 90% света и использовать прицел в условиях пасмурной погоды или начала сумерек. Окуляр с широким полем зрения позволяет контролировать цель и ближайшее пространство, увеличивает возможности маневра и точность стрельбы. Прицел обеспечивает отличную цветопередачу, яркое, контрастное и четкое изображение по всему полю зрения при любой кратности. Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник имеет сетку типа Fire Dot FD07 – перекрестие с подсвечивающейся точкой зеленого или голубого цвета. Размер прицельной точки 1 моа на максимальной кратности прицела.Чем и отличается от популярного прицела Veber Wolf 1-4x24 GB DnD с прицельной сеткой Donut Dot. Сетка изготовлена методом травления на стекле во второй фокальной плоскости окуляра. При изменении кратности прицела размер сетки в поле зрения не меняется. Яркость подсветки имеет регулировку в 5 ступеней и дает возможность сделать прицельную точку наиболее заметной в зависимости от условий стрельбы. При помощи крупных рифленых тактических барабанчиков можно легко вводить поправки прямо в перчатках. Поправочные клики четкие, ясно различимые. Цена 1 клика – 1/2 на 100 ярдов или примерно 15 мм на 100 м. Для удобства изменения кратности на кольце регулирования кратности предусмотрен рычаг, позволяющий проводить зуммирование одной рукой даже не снимая перчаток. Кольцо ходит плавно с дозированным усилием. Цельный брызгозащищенный корпус из анодированного алюминия обеспечивает стойкость прицела к механическому воздействию и высокую степень защиты от проникновения пыли и воды (IP67). Прицел рассчитан на отдачу не только огнестрельного оружия с дульной энергией до 7000 Дж и гладкостовольного до 4400 Дж (калибром 12/76), но и пневматического до 25 Дж с сильной вибрацией. Устройство выдерживает кратковременное погружение в воду до 1 метра, сохраняя после этого свои рабочие свойства. Рабочий диапазон температур от -25 до +40?С. Диоптрийная коррекция для подстройки прибора под индивидуальные особенности зрения стрелка выполняется с помощью кольца на окуляре. Для точной настройки на окуляр нанесена шкала с градуировкой от –3 до +3D.
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Доставка
Отзывы


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