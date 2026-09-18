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Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR купить с доставкой в Москве
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Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR

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Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR - фото 1
Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR - фото 2
Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR - фото 3
Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR - фото 4
Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR - фото 5
Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR - фото 6
Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR - фото 7
Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
9
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
103 мм
  • Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR - фото 1
  • Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR - фото 2
  • Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR - фото 3
  • Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR - фото 4
  • Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR - фото 5
  • Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR - фото 6
  • Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR - фото 7
  • Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332521
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
9
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
103 мм
Размер окуляра, мм
30
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Масса (без батареи), кг
0.6
Размеры в упаковке, см
37х10х8
Вес, г.
300

Описание товара Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR

Плавное увеличение от 3х до 9х, выполнен в корпусе диаметром 30 мм. Корпус прицела — из авиационного алюминия марки 6061-Т6 с матовым покрытием (анодирование). Прицел заполнен азотом для защиты оптики от запотевания при перепаде температур. Благодаря влагонепроницаемому корпусу (класс защиты IPX7) прибор может эксплуатироваться не только в снегопад или ливень, но он выдерживает и кратковременное погружение в воду на глубину до метра! Veber Wolf 3-9x42 IR имеет сетку типа MIL-DOT с двумя цветами подсветки — зеленую и голубую, по пять ступеней яркости каждая. Сетка — в задней фокальной плоскости объектива и не меняет величину при изменении кратности. Точный механизм ввода поправок — закрытого типа, цена деления 0,25 МОА, снабжен замками фиксации барабанчиков ввода поправок после пристрелки. Имеется шкала подсчета полного числа оборотов барабанчиков. Главная техническая особенность этого прицела — наличие мощной спиральной пружины, надежно удерживающей внутренний блок оборачивающей системы с сеткой (закрывающий ее винт виден в нижней части прицела. Стандартно используют пластинчатую пружину, которая со временем теряет упругость, что приводит к смещению прицельной марки после очередного выстрела). Благодаря целому ряду технических решений прицел Veber Wolf 3-9x42 IR выдерживает стрельбу «африканскими патронами» с дульной энергией до 7000 Дж!

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
9
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
103 мм
Размер окуляра, мм
30
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Масса (без батареи), кг
0.6
Описание
Плавное увеличение от 3х до 9х, выполнен в корпусе диаметром 30 мм. Корпус прицела — из авиационного алюминия марки 6061-Т6 с матовым покрытием (анодирование). Прицел заполнен азотом для защиты оптики от запотевания при перепаде температур. Благодаря влагонепроницаемому корпусу (класс защиты IPX7) прибор может эксплуатироваться не только в снегопад или ливень, но он выдерживает и кратковременное погружение в воду на глубину до метра! Veber Wolf 3-9x42 IR имеет сетку типа MIL-DOT с двумя цветами подсветки — зеленую и голубую, по пять ступеней яркости каждая. Сетка — в задней фокальной плоскости объектива и не меняет величину при изменении кратности. Точный механизм ввода поправок — закрытого типа, цена деления 0,25 МОА, снабжен замками фиксации барабанчиков ввода поправок после пристрелки. Имеется шкала подсчета полного числа оборотов барабанчиков. Главная техническая особенность этого прицела — наличие мощной спиральной пружины, надежно удерживающей внутренний блок оборачивающей системы с сеткой (закрывающий ее винт виден в нижней части прицела. Стандартно используют пластинчатую пружину, которая со временем теряет упругость, что приводит к смещению прицельной марки после очередного выстрела). Благодаря целому ряду технических решений прицел Veber Wolf 3-9x42 IR выдерживает стрельбу «африканскими патронами» с дульной энергией до 7000 Дж!
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