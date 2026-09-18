Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник
Широкоугольный окуляр абсолютно аналогичной конструкции, наличие спиральной (а не пластинчатой) пружины, исключительно плавный ход колец настройки, сетка изготовлена методом травления на стекле. Линза объектива заглублена на 18 мм, блок подсветки расположен на окулярной части прибора. Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR Загонник имеет сетку типа Donut Dot с двумя цветами подсветки — подсвечивается только кружок с точкой в центре перекрестья: зеленая (5 позиций переключателя) или голубая (5 позиций переключателя). Точный механизм ввода поправок — открытого типа (герметичный), цена деления 1/4 МОА. Диаметр объектива — 26 мм. Это значит, что этот прицел собирает больше света, чем аналогичный с диаметром 24 мм — примерно на 18%. Естественно, этот прицел также азотонаполненный, влагозащищенный и выдерживает погружение на глубину до 1 метра. Его светопропускание также больше 92%. Рабочий диапазон температур — от -25 до +40 градусов.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник