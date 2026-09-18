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Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник купить с доставкой в Москве
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Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник

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Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 1
Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 2
Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 3
Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 4
Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 5
Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 6
Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 7
Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 8
Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 9
Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
4.5
Диаметр объектива, мм
26
Удаление выходного зрачка, мм
115 мм
  • Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 1
  • Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 2
  • Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 3
  • Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 4
  • Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 5
  • Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 6
  • Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 7
  • Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 8
  • Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 9
  • Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332520
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
4.5
Диаметр объектива, мм
26
Удаление выходного зрачка, мм
115 мм
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Длина, мм
263
Масса (без батареи), кг
0.53
Размеры в упаковке, см
33х15х10
Вес, г.
300

Описание товара Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник

Широкоугольный окуляр абсолютно аналогичной конструкции, наличие спиральной (а не пластинчатой) пружины, исключительно плавный ход колец настройки, сетка изготовлена методом травления на стекле. Линза объектива заглублена на 18 мм, блок подсветки расположен на окулярной части прибора. Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR Загонник имеет сетку типа Donut Dot с двумя цветами подсветки — подсвечивается только кружок с точкой в центре перекрестья: зеленая (5 позиций переключателя) или голубая (5 позиций переключателя). Точный механизм ввода поправок — открытого типа (герметичный), цена деления 1/4 МОА. Диаметр объектива — 26 мм. Это значит, что этот прицел собирает больше света, чем аналогичный с диаметром 24 мм — примерно на 18%. Естественно, этот прицел также азотонаполненный, влагозащищенный и выдерживает погружение на глубину до 1 метра. Его светопропускание также больше 92%. Рабочий диапазон температур — от -25 до +40 градусов.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR DnD Загонник




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
4.5
Диаметр объектива, мм
26
Удаление выходного зрачка, мм
115 мм
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Длина, мм
263
Масса (без батареи), кг
0.53
Описание
Широкоугольный окуляр абсолютно аналогичной конструкции, наличие спиральной (а не пластинчатой) пружины, исключительно плавный ход колец настройки, сетка изготовлена методом травления на стекле. Линза объектива заглублена на 18 мм, блок подсветки расположен на окулярной части прибора. Veber Wolf 1,25-4,5*26 IR Загонник имеет сетку типа Donut Dot с двумя цветами подсветки — подсвечивается только кружок с точкой в центре перекрестья: зеленая (5 позиций переключателя) или голубая (5 позиций переключателя). Точный механизм ввода поправок — открытого типа (герметичный), цена деления 1/4 МОА. Диаметр объектива — 26 мм. Это значит, что этот прицел собирает больше света, чем аналогичный с диаметром 24 мм — примерно на 18%. Естественно, этот прицел также азотонаполненный, влагозащищенный и выдерживает погружение на глубину до 1 метра. Его светопропускание также больше 92%. Рабочий диапазон температур — от -25 до +40 градусов.
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