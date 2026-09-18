Прицел оптический Veber Black Russian 4-14x44 SF TSS RGB
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Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332540
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х11х9
Вес, кг.
1.2
Описание товара Прицел оптический Veber Black Russian 4-14x44 SF TSS RGB
Светосильный оптический прицел линейки Black Russian, кратность 4–14х, диаметр объектива 44 мм, окуляр с тонким краем (TSS), боковая отстройка параллакса (SF), регулируемая зеленая/красная/синяя подсветка, посадочный диаметр под кольца 30 мм, защита от пыли и влаги IP67, для огнестрельного оружия с дульной энергией до 4400 Дж и пневматического – до 15 Дж.
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Светосильный оптический прицел линейки Black Russian, кратность 4–14х, диаметр объектива 44 мм, окуляр с тонким краем (TSS), боковая отстройка параллакса (SF), регулируемая зеленая/красная/синяя подсветка, посадочный диаметр под кольца 30 мм, защита от пыли и влаги IP67, для огнестрельного оружия с дульной энергией до 4400 Дж и пневматического – до 15 Дж.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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