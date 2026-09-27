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Сетевой фильтр Defender M550 5м, 5 розеток (99331) купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Defender M550 5м, 5 розеток (99331)

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Сетевой фильтр Defender M550 5м, 5 розеток (99331) - фото 1
Сетевой фильтр Defender M550 5м, 5 розеток (99331) - фото 2
Сетевой фильтр Defender M550 5м, 5 розеток (99331) - фото 3
Сетевой фильтр Defender M550 5м, 5 розеток (99331) - фото 4
Сетевой фильтр Defender M550 5м, 5 розеток (99331) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр Defender M550 5м, 5 розеток (99331) - фото 1
  • Сетевой фильтр Defender M550 5м, 5 розеток (99331) - фото 2
  • Сетевой фильтр Defender M550 5м, 5 розеток (99331) - фото 3
  • Сетевой фильтр Defender M550 5м, 5 розеток (99331) - фото 4
  • Сетевой фильтр Defender M550 5м, 5 розеток (99331) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
570 руб.  710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365643
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
500

Описание товара Сетевой фильтр Defender M550 5м, 5 розеток (99331)

Удлинитель DEFENDER с заземлением M550 5.0 м, 5 розеток, черный 99331 простой и надежный бытовой удлинитель, который предназначен для электроприборов и использования внутри помещений. Подходит для дома, офиса и коммерческих помещений. Предусмотрена возможность крепления на стену. Корпус из негорючего пластика.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Defender M550 5м, 5 розеток (99331)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Удлинитель DEFENDER с заземлением M550 5.0 м, 5 розеток, черный 99331 простой и надежный бытовой удлинитель, который предназначен для электроприборов и использования внутри помещений. Подходит для дома, офиса и коммерческих помещений. Предусмотрена возможность крепления на стену. Корпус из негорючего пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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