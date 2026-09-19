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Ветрозащитный экран Saramonic Vmic mini-WS для микрофона Vmic Mini купить с доставкой в Москве
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Ветрозащитный экран Saramonic Vmic mini-WS для микрофона Vmic Mini

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Ветрозащитный экран Saramonic Vmic mini-WS для микрофона Vmic Mini - фото 1
Ветрозащитный экран Saramonic Vmic mini-WS для микрофона Vmic Mini - фото 2
Ветрозащитный экран Saramonic Vmic mini-WS для микрофона Vmic Mini - фото 3
Ветрозащитный экран Saramonic Vmic mini-WS для микрофона Vmic Mini - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветрозащита
  • Ветрозащитный экран Saramonic Vmic mini-WS для микрофона Vmic Mini - фото 1
  • Ветрозащитный экран Saramonic Vmic mini-WS для микрофона Vmic Mini - фото 2
  • Ветрозащитный экран Saramonic Vmic mini-WS для микрофона Vmic Mini - фото 3
  • Ветрозащитный экран Saramonic Vmic mini-WS для микрофона Vmic Mini - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362032
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
ветрозащита, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
300

Описание товара Ветрозащитный экран Saramonic Vmic mini-WS для микрофона Vmic Mini

Эта ветрозащита специально разработана для использования с микрофонами Saramonic VMIC и VMIC Recorder. Позволяет избавиться от нежелательных звуков, создаваемых ветром, когда вы ведёте видеосъемку вне помещения на открытом воздухе. Искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным.

Отзывы о товаре Ветрозащитный экран Saramonic Vmic mini-WS для микрофона Vmic Mini




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
ветрозащита, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Эта ветрозащита специально разработана для использования с микрофонами Saramonic VMIC и VMIC Recorder. Позволяет избавиться от нежелательных звуков, создаваемых ветром, когда вы ведёте видеосъемку вне помещения на открытом воздухе. Искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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