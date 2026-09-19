Описание товара Штативный комплект Gitzo GKTBB1 Mini Traveler Black

Gitzo Mini Traveler специально предназначен для профессиональных фотографов и многообещающих любителей, которые используют беззеркальные камеры или DSLR с небольшими объективами. Этот мини-штатив обеспечивает отличную устойчивость на столе, а также на земле и многих других поверхностях, раскрывая творческий потенциал фотографов без использования громоздкого оборудования. Это идеальный фотографический компаньон в поездках для тех, кто хочет путешествовать налегке, при этом полностью укомплектованным надежным оборудованием и аксессуарами. Этот штатив поместится в любую фотографическую сумку, не занимая места, необходимого для основного оборудования. Gitzo Mini Traveler обеспечивает удобство и функциональность для любого фотографического проекта на локации. Благодаря ультрасовременным карбоновым штангам eXact и алюминиевой голове, он весит всего 245 г (только ноги 117 г), что позволяет фотографам всегда брать с собой наилучшее оборудование, куда бы они ни отправились. Он изготовлен из высококачественных материалов от площадки до ножек, что обеспечивает максимальную надежность. Алюминиевая крестовина машинной обработки и голова прочны и надежны, выдерживают до 3 кг в полностью разложенной конфигурации. Более того, когда требуется еще более легкое решение, съемная головка легко снимается, а ноги обеспечивают автономную поддержку до 25 кг снаряжения. Его характеристики на высочайшем уровне с точки зрения минимальной занимаемой площади для съемки с нижнего ракурса, при съемке бэкстейджа и при размещении дополнительных камер. Разработанный с использованием совершенно новой (заявленной на патент) системы выбора угла ног Pull & Fix, штатив имеет два угла наклона ног для максимальной гибкости и долговечные резиновые ножки, предназначенные для улучшения сцепления на большинстве поверхностей. Эргономичный прорезиненный механизм легко фиксирует и управляет прочной сферой из нержавеющей стали алюминиевой шаровой головы, которая также идеально совместима со штативом Gitzo Traveler, а ноги Mini Traveler могут сочетаться с самой маленькой шаровой головой Gitzo Traveler. Модель Mini Traveler, доступная в двух привлекательных эстетичных цветовых комбинациях, полностью черный и классический Gitzo noir d?cor, может похвастаться уникальным беспроигрышной отделкой, и дизайн напоминает изысканную форму популярных шаровых голов Gitzo. Аккуратная механическая обработка подчеркивает формы и обеспечивает прочную алюминиевую структуру, а вместе с твердым анодным оксидированием, защищающим поверхность штатива, делает Mini Traveler прочной и надежной опорой на любой случай. Как и во всех продуктах Gitzo, каждая деталь Mini Traveler основана на легких и высококачественных материалах с аккуратной сборкой и точным ручным управлением. Бескомпромиссный подход мастеров Gitzo всегда согласуется с бескомпромиссными ожиданиями любителей Gitzo.