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Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG120PN купить с доставкой в Москве
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Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG120PN

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Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG120PN - фото 1
Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG120PN - фото 2
Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG120PN - фото 3
Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG120PN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
  • Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG120PN - фото 1
  • Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG120PN - фото 2
  • Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG120PN - фото 3
  • Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG120PN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384951
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Сумка
Высота, см
18
Ширина, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, кг.
1.2

Описание товара Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG120PN

Оригинальный кофр MB MBAG120PN Manfrotto. Чехол для штатива 120 см с уплотненными стенками. Коническая форма позволяет разместить штатив практически с любой головкой. Молния проходит по всей длине чехла, опоясывая верхнюю часть. Жесткая уплотнительная вставка в верхней части чехла надежно защитит головку от удара. Прочный влагостойкий прорезиненный материал обеспечит сохранность содержимого в любую погоду. Удобный плечевой ремень с регулировкой длины. В данной модели предусмотрены ручки в средней части для переноски штатива в руке. Внутри чехла расположен карман для мелких аксессуаров.

Отзывы о товаре Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG120PN




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Сумка
Высота, см
18
Ширина, см
30
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный кофр MB MBAG120PN Manfrotto. Чехол для штатива 120 см с уплотненными стенками. Коническая форма позволяет разместить штатив практически с любой головкой. Молния проходит по всей длине чехла, опоясывая верхнюю часть. Жесткая уплотнительная вставка в верхней части чехла надежно защитит головку от удара. Прочный влагостойкий прорезиненный материал обеспечит сохранность содержимого в любую погоду. Удобный плечевой ремень с регулировкой длины. В данной модели предусмотрены ручки в средней части для переноски штатива в руке. Внутри чехла расположен карман для мелких аксессуаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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