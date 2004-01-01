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Быстросъемная площадка Manfrotto 357PLONG купить с доставкой в Москве
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Быстросъемная площадка Manfrotto 357PLONG

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Быстросъемная площадка Manfrotto 357PLONG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 44916
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
100

Описание товара Быстросъемная площадка Manfrotto 357PLONG

Удлиненная версия стандартной площадки помогает добиться наилучшего баланса при работе с камерой с необычным распределением веса, например, из-за использования теле объектива или тяжелых батарей.

Характеристики:

  • Крепление винт — 1/4′
  • Верхнее крепление винт — 3/8’’
  • Цвет — черный
  • Материал — алюминий
  • Максимальная длина — 140 мм
  • Вес — 0,19 кг

Отзывы о товаре Быстросъемная площадка Manfrotto 357PLONG




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Страна производитель
Китай
Описание

Удлиненная версия стандартной площадки помогает добиться наилучшего баланса при работе с камерой с необычным распределением веса, например, из-за использования теле объектива или тяжелых батарей.

Характеристики:

  • Крепление винт — 1/4′
  • Верхнее крепление винт — 3/8’’
  • Цвет — черный
  • Материал — алюминий
  • Максимальная длина — 140 мм
  • Вес — 0,19 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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