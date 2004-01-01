Быстросъемная площадка Manfrotto 357PLONG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 44916
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
100
Описание товара Быстросъемная площадка Manfrotto 357PLONG
Удлиненная версия стандартной площадки помогает добиться наилучшего баланса при работе с камерой с необычным распределением веса, например, из-за использования теле объектива или тяжелых батарей.
Характеристики:
- Крепление винт — 1/4′
- Верхнее крепление винт — 3/8’’
- Цвет — черный
- Материал — алюминий
- Максимальная длина — 140 мм
- Вес — 0,19 кг