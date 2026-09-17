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Штативная голова Manfrotto MVH500AH купить с доставкой в Москве
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Штативная голова Manfrotto MVH500AH

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Штативная голова Manfrotto MVH500AH
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативная головка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 32904
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативная головка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
1

Описание товара Штативная голова Manfrotto MVH500AH

Головка с жидкостными картриджами, выпущенная на замену 701HDV. Использование жидкостных картриджей профессионального уровня обеспечивает идеально плавное перемещение: как наклон, так и панорамирование, что критично для видеосъемки. Легкая головка для использования с зеркальными и беззеркальными камерами (максимальная нагрузка - 5 кг). Скользящая площадка позволяет лучше отбалансировать оборудование, при этом оно остается надежно зафиксированным и самостоятельно выпадение полностью исключено. Плоская база позволяет использовать головку с широким спектром держателей: стандартными и настольными фотоштативами, моноподами, слайдерами, и так далее. Обратной стороной универсальности является невозможность отрегулировать поперечный наклон по горизонту, что может создать проблемы на неровной поверхности - для этого необходимы головки с основанием в виде полушара (чаши). Крепление для съемной площадки разработано таким образом, что не требуется заводить оборудование с площадкой сбоку - оно устанавливается сверху, до щелчка, и так же легко снимается. Система контрбаланса головки настроена на вес в 2.4 кг и это значение не регулируется, но головку можно использовать и с более тяжелым оборудованием. Боковое гнездо Easy Link 3/8 позволяет дополнительное оборудование на отдельном кронштейне, к примеру, внешний монитор или лампу постоянного света. Головка MVH500AH имеет стандартную посадочную резьбу 3/8 и может использоваться со всем многообразием обычных фотоштативов и моноподов, как Manfrotto, так и других производителей. На данный товар распространяется стандартная ) - совершенно бесплатно.

Отзывы о товаре Штативная голова Manfrotto MVH500AH




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативная головка
Страна производитель
Китай
Описание
Головка с жидкостными картриджами, выпущенная на замену 701HDV. Использование жидкостных картриджей профессионального уровня обеспечивает идеально плавное перемещение: как наклон, так и панорамирование, что критично для видеосъемки. Легкая головка для использования с зеркальными и беззеркальными камерами (максимальная нагрузка - 5 кг). Скользящая площадка позволяет лучше отбалансировать оборудование, при этом оно остается надежно зафиксированным и самостоятельно выпадение полностью исключено. Плоская база позволяет использовать головку с широким спектром держателей: стандартными и настольными фотоштативами, моноподами, слайдерами, и так далее. Обратной стороной универсальности является невозможность отрегулировать поперечный наклон по горизонту, что может создать проблемы на неровной поверхности - для этого необходимы головки с основанием в виде полушара (чаши). Крепление для съемной площадки разработано таким образом, что не требуется заводить оборудование с площадкой сбоку - оно устанавливается сверху, до щелчка, и так же легко снимается. Система контрбаланса головки настроена на вес в 2.4 кг и это значение не регулируется, но головку можно использовать и с более тяжелым оборудованием. Боковое гнездо Easy Link 3/8 позволяет дополнительное оборудование на отдельном кронштейне, к примеру, внешний монитор или лампу постоянного света. Головка MVH500AH имеет стандартную посадочную резьбу 3/8 и может использоваться со всем многообразием обычных фотоштативов и моноподов, как Manfrotto, так и других производителей. На данный товар распространяется стандартная ) - совершенно бесплатно.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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