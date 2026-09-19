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З/у Flama FLC-DE-A83BA для аккум. батарей (PANASONIC DMW-BMB9, FLAMA FLB-DMW-BMB9) купить с доставкой в Москве
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З/у Flama FLC-DE-A83BA для аккум. батарей (PANASONIC DMW-BMB9, FLAMA FLB-DMW-BMB9)

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З/у Flama FLC-DE-A83BA для аккум. батарей (PANASONIC DMW-BMB9, FLAMA FLB-DMW-BMB9) - фото 1
З/у Flama FLC-DE-A83BA для аккум. батарей (PANASONIC DMW-BMB9, FLAMA FLB-DMW-BMB9) - фото 2
З/у Flama FLC-DE-A83BA для аккум. батарей (PANASONIC DMW-BMB9, FLAMA FLB-DMW-BMB9) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Для устройств
Panasonic, Flama
  • З/у Flama FLC-DE-A83BA для аккум. батарей (PANASONIC DMW-BMB9, FLAMA FLB-DMW-BMB9) - фото 1
  • З/у Flama FLC-DE-A83BA для аккум. батарей (PANASONIC DMW-BMB9, FLAMA FLB-DMW-BMB9) - фото 2
  • З/у Flama FLC-DE-A83BA для аккум. батарей (PANASONIC DMW-BMB9, FLAMA FLB-DMW-BMB9) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361268
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Зарядное устройство
Для устройств
Panasonic, Flama
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
400

Описание товара З/у Flama FLC-DE-A83BA для аккум. батарей (PANASONIC DMW-BMB9, FLAMA FLB-DMW-BMB9)

Зарядное устройство Flama FLC-DE-A83BA предназначено для зарядки аккумуляторных батарей, используемых в фото или видеокамерах. Для удобства использования, зарядное устройство имеет красный индикатор заряда батареи, который меняет цвет на зелёный, показывая, что батарея полностью заряжена. Входное напряжение: AC 100V-240V (50/60 Hz)/ DC 12V. Выходное напряжение: DC 4.2V/8.4V 500 mA. Мощность: 6W(MAX). Размер: 105X64X26 мм. Вес: 87,5 г. Зарядное устройство предназначено для аккумуляторных батарей: Panasonic DMW-BMB9, Flama FLB-DMW-BMB9

Отзывы о товаре З/у Flama FLC-DE-A83BA для аккум. батарей (PANASONIC DMW-BMB9, FLAMA FLB-DMW-BMB9)




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Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Зарядное устройство
Для устройств
Panasonic, Flama
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Flama FLC-DE-A83BA предназначено для зарядки аккумуляторных батарей, используемых в фото или видеокамерах. Для удобства использования, зарядное устройство имеет красный индикатор заряда батареи, который меняет цвет на зелёный, показывая, что батарея полностью заряжена. Входное напряжение: AC 100V-240V (50/60 Hz)/ DC 12V. Выходное напряжение: DC 4.2V/8.4V 500 mA. Мощность: 6W(MAX). Размер: 105X64X26 мм. Вес: 87,5 г. Зарядное устройство предназначено для аккумуляторных батарей: Panasonic DMW-BMB9, Flama FLB-DMW-BMB9
Самовывоз
Доставка
Отзывы


З/у Flama FLC-DE-A83BA для аккум. батарей (PANASONIC DMW-BMB9, FLAMA FLB-DMW-BMB9) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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