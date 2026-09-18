Блок питания GreenBean GB PowerBox X3 V-Mount
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Модель аккумулятора
X3 V-Mount
Для устройств
Fresnel X3 GreenBean
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322832
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Модель аккумулятора
X3 V-Mount
Для устройств
Fresnel X3 GreenBean
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х8
Вес, г.
800
Описание товара Блок питания GreenBean GB PowerBox X3 V-Mount
Мощный и компактный преобразователь напряжения GreenBean PowerBox X3 предназначен для автономного питания студийных светодиодных осветительных приборов серии Fresnel X3 GreenBean мощностью до 200 Вт, имеющих дополнительный разъем питания DC 42 В, от стандартной аккумуляторной батареи типа V-mount. PowerBox X3 применяется в профессиональной видеосъемке и кинопроизводстве.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блок питания
Модель аккумулятора
X3 V-Mount
Для устройств
Fresnel X3 GreenBean
Страна производитель
Китай
Мощный и компактный преобразователь напряжения GreenBean PowerBox X3 предназначен для автономного питания студийных светодиодных осветительных приборов серии Fresnel X3 GreenBean мощностью до 200 Вт, имеющих дополнительный разъем питания DC 42 В, от стандартной аккумуляторной батареи типа V-mount. PowerBox X3 применяется в профессиональной видеосъемке и кинопроизводстве.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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