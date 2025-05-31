Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
37
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%1 250 руб. 1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 360180
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Разъем подключения
USB
Быстрая зарядка
нет
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
37
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х6х2
Вес, г.
150
Описание товара Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger
Автомобильное зарядное устройство. Быстрая зарядка: стандарт Qualcomm Quick Charge 2.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Qualcomm Quick Charge 4.0. максимальный выходной ток 3 А. максимальное выходное напряжение 20 В. количество разъемов: 2
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Теги товара: usb
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Разъем подключения
USB
Быстрая зарядка
нет
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
37
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Автомобильное зарядное устройство. Быстрая зарядка: стандарт Qualcomm Quick Charge 2.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Qualcomm Quick Charge 4.0. максимальный выходной ток 3 А. максимальное выходное напряжение 20 В. количество разъемов: 2
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, беспроводные, автомобильные
Теги товара: usb
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, беспроводные, автомобильные
Теги товара: usb
Достоинства:
Комментарий:
заряжает на быстрой зарядке, очень удобно быстро. Два гнезда можно подключать два устройства сразу.
Достоинства:
Комментарий:
Точно стоит брать! Зарядное стоит своих денег и справляется на ура! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, отлично работает. спасибо продавцу за быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Огонь , работает все нормально
Достоинства:
Комментарий:
отличная зарядка, функция быстрой зарядки имеется.
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает хорошо, пользуюсь почти месяц, пока не взорвалось.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, быстро заряжает, очень доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
заряжает быстро, не просто поддерживает заряд
Достоинства:
Комментарий:
нормально. правда нет быстрой зарядки.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Телефон заряжается довольно быстро. Беру уже вторую для второго авто.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, берите, все характеристики соответствуют, несколько месяцев уже пользуюсь, топ
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер, но достаточно длинный, учитывайте это
Достоинства:
Комментарий:
Всё чётко. Уже второе такое ЗУ покупаю в служебную тачку.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зарядка. Держит быструю зарядку телефона. Конечно при наличии соответствующего провода.
Достоинства:
Комментарий:
Уже 3 месяца работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично. мы довольны
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобное устройство и в хорошем исполнении!
Достоинства:
Комментарий:
Зарядка рабочая, надеюсь что качество соответствует марке. Взял после того как зарядник из Галамарта дважды сжёг контейнеры для блютуз наушников. после первого случая я сдал наушники в магазин, после второго раза стало понятно, что дело в заряднике. Пока работает без нареканий, уже три месяца
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая зарядка. В гнезде сидит плотно. Быстрая зарядка 33w. Меня всё устраивает. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее зарядное устройство. Беру уже такое второе, т.к. предыдущее хорошо себя зарекомендовало в другой машине. Приятная подсветка и рабочие соответствующие своим показателям USB выходы.
Достоинства:
Комментарий:
Очень стильная и качественная зарядка!Заряжает быстро очень,в прикуриватель очень хорошо села-нет ни люфтов,ни скрипов!!!Вообще xiaomi-это качество отличное!!!Беру не первый товар этой фирмы и очень доволен!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Полностью соответствует описанию. Быстро заряжается телефон
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, быстрая зарядка работает.
Достоинства:
Комментарий:
супер. быстрая зарядка работает, само устройство выглядит отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее зарядное устройство - рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работает , смело можно брать , быстрая зарядка ват 30 выдает
Достоинства:
Комментарий:
оригинал, зарядка работает в режиме "mi turbo charger"
Достоинства:
Комментарий:
Качественно сделано внешне. Есть удобная белая подсветка прибора. Быстрая зарядка.
Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger
Достоинства:
Комментарий:
заряжает на быстрой зарядке, очень удобно быстро. Два гнезда можно подключать два устройства сразу.
Достоинства:
Комментарий:
Точно стоит брать! Зарядное стоит своих денег и справляется на ура! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, отлично работает. спасибо продавцу за быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Огонь , работает все нормально
Достоинства:
Комментарий:
отличная зарядка, функция быстрой зарядки имеется.
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает хорошо, пользуюсь почти месяц, пока не взорвалось.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, быстро заряжает, очень доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
заряжает быстро, не просто поддерживает заряд
Достоинства:
Комментарий:
нормально. правда нет быстрой зарядки.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Телефон заряжается довольно быстро. Беру уже вторую для второго авто.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, берите, все характеристики соответствуют, несколько месяцев уже пользуюсь, топ
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер, но достаточно длинный, учитывайте это
Достоинства:
Комментарий:
Всё чётко. Уже второе такое ЗУ покупаю в служебную тачку.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зарядка. Держит быструю зарядку телефона. Конечно при наличии соответствующего провода.
Достоинства:
Комментарий:
Уже 3 месяца работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично. мы довольны
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобное устройство и в хорошем исполнении!
Достоинства:
Комментарий:
Зарядка рабочая, надеюсь что качество соответствует марке. Взял после того как зарядник из Галамарта дважды сжёг контейнеры для блютуз наушников. после первого случая я сдал наушники в магазин, после второго раза стало понятно, что дело в заряднике. Пока работает без нареканий, уже три месяца
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая зарядка. В гнезде сидит плотно. Быстрая зарядка 33w. Меня всё устраивает. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее зарядное устройство. Беру уже такое второе, т.к. предыдущее хорошо себя зарекомендовало в другой машине. Приятная подсветка и рабочие соответствующие своим показателям USB выходы.
Достоинства:
Комментарий:
Очень стильная и качественная зарядка!Заряжает быстро очень,в прикуриватель очень хорошо села-нет ни люфтов,ни скрипов!!!Вообще xiaomi-это качество отличное!!!Беру не первый товар этой фирмы и очень доволен!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Полностью соответствует описанию. Быстро заряжается телефон
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, быстрая зарядка работает.
Достоинства:
Комментарий:
супер. быстрая зарядка работает, само устройство выглядит отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее зарядное устройство - рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работает , смело можно брать , быстрая зарядка ват 30 выдает
Достоинства:
Комментарий:
оригинал, зарядка работает в режиме "mi turbo charger"
Достоинства:
Комментарий:
Качественно сделано внешне. Есть удобная белая подсветка прибора. Быстрая зарядка.