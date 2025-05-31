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Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger купить с доставкой в Москве
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Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger

28 Отзывы
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Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger - фото 1
Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger - фото 2
Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger - фото 3
Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger - фото 4
Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger - фото 5
Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger - фото 6
Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
37
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
  • Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger - фото 2
  • Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger - фото 3
  • Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger - фото 4
  • Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger - фото 5
  • Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger - фото 6
  • Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
1 250 руб.  1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360180
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Разъем подключения
USB
Быстрая зарядка
нет
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
37
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х6х2
Вес, г.
150

Описание товара Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger

Автомобильное зарядное устройство. Быстрая зарядка: стандарт Qualcomm Quick Charge 2.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Qualcomm Quick Charge 4.0. максимальный выходной ток 3 А. максимальное выходное напряжение 20 В. количество разъемов: 2



Теги товара: usb

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
заряжает на быстрой зарядке, очень удобно быстро. Два гнезда можно подключать два устройства сразу.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Антон Е.

Достоинства:


Комментарий:
Точно стоит брать! Зарядное стоит своих денег и справляется на ура! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Алёна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, отлично работает. спасибо продавцу за быструю доставку.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь , работает все нормально
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Станислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличная зарядка, функция быстрой зарядки имеется.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает хорошо, пользуюсь почти месяц, пока не взорвалось.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, быстро заряжает, очень доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
заряжает быстро, не просто поддерживает заряд
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
нормально. правда нет быстрой зарядки.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Телефон заряжается довольно быстро. Беру уже вторую для второго авто.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Ранис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, берите, все характеристики соответствуют, несколько месяцев уже пользуюсь, топ
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный адаптер, но достаточно длинный, учитывайте это
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Всё чётко. Уже второе такое ЗУ покупаю в служебную тачку.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зарядка. Держит быструю зарядку телефона. Конечно при наличии соответствующего провода.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Дарья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Уже 3 месяца работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Наталья Я.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично. мы довольны
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Ирина У.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобное устройство и в хорошем исполнении!
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Егор В.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядка рабочая, надеюсь что качество соответствует марке. Взял после того как зарядник из Галамарта дважды сжёг контейнеры для блютуз наушников. после первого случая я сдал наушники в магазин, после второго раза стало понятно, что дело в заряднике. Пока работает без нареканий, уже три месяца
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Юрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая зарядка. В гнезде сидит плотно. Быстрая зарядка 33w. Меня всё устраивает. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее зарядное устройство. Беру уже такое второе, т.к. предыдущее хорошо себя зарекомендовало в другой машине. Приятная подсветка и рабочие соответствующие своим показателям USB выходы.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень стильная и качественная зарядка!Заряжает быстро очень,в прикуриватель очень хорошо села-нет ни люфтов,ни скрипов!!!Вообще xiaomi-это качество отличное!!!Беру не первый товар этой фирмы и очень доволен!!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью соответствует описанию. Быстро заряжается телефон
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, быстрая зарядка работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
супер. быстрая зарядка работает, само устройство выглядит отлично.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Михаил Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее зарядное устройство - рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
работает , смело можно брать , быстрая зарядка ват 30 выдает
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Денис Е.

Достоинства:


Комментарий:
оригинал, зарядка работает в режиме "mi turbo charger"
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественно сделано внешне. Есть удобная белая подсветка прибора. Быстрая зарядка.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Разъем подключения
USB
Быстрая зарядка
нет
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
37
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильное зарядное устройство. Быстрая зарядка: стандарт Qualcomm Quick Charge 2.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Qualcomm Quick Charge 4.0. максимальный выходной ток 3 А. максимальное выходное напряжение 20 В. количество разъемов: 2


Теги товара: usb
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
заряжает на быстрой зарядке, очень удобно быстро. Два гнезда можно подключать два устройства сразу.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Антон Е.

Достоинства:


Комментарий:
Точно стоит брать! Зарядное стоит своих денег и справляется на ура! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Алёна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, отлично работает. спасибо продавцу за быструю доставку.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь , работает все нормально
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Станислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличная зарядка, функция быстрой зарядки имеется.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает хорошо, пользуюсь почти месяц, пока не взорвалось.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, быстро заряжает, очень доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
заряжает быстро, не просто поддерживает заряд
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
нормально. правда нет быстрой зарядки.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Телефон заряжается довольно быстро. Беру уже вторую для второго авто.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Ранис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, берите, все характеристики соответствуют, несколько месяцев уже пользуюсь, топ
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный адаптер, но достаточно длинный, учитывайте это
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Всё чётко. Уже второе такое ЗУ покупаю в служебную тачку.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зарядка. Держит быструю зарядку телефона. Конечно при наличии соответствующего провода.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Дарья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Уже 3 месяца работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Наталья Я.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично. мы довольны
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Ирина У.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобное устройство и в хорошем исполнении!
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Егор В.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядка рабочая, надеюсь что качество соответствует марке. Взял после того как зарядник из Галамарта дважды сжёг контейнеры для блютуз наушников. после первого случая я сдал наушники в магазин, после второго раза стало понятно, что дело в заряднике. Пока работает без нареканий, уже три месяца
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Юрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая зарядка. В гнезде сидит плотно. Быстрая зарядка 33w. Меня всё устраивает. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее зарядное устройство. Беру уже такое второе, т.к. предыдущее хорошо себя зарекомендовало в другой машине. Приятная подсветка и рабочие соответствующие своим показателям USB выходы.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень стильная и качественная зарядка!Заряжает быстро очень,в прикуриватель очень хорошо села-нет ни люфтов,ни скрипов!!!Вообще xiaomi-это качество отличное!!!Беру не первый товар этой фирмы и очень доволен!!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью соответствует описанию. Быстро заряжается телефон
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, быстрая зарядка работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
супер. быстрая зарядка работает, само устройство выглядит отлично.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Михаил Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее зарядное устройство - рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
работает , смело можно брать , быстрая зарядка ват 30 выдает
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Денис Е.

Достоинства:


Комментарий:
оригинал, зарядка работает в режиме "mi turbo charger"
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественно сделано внешне. Есть удобная белая подсветка прибора. Быстрая зарядка.


Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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