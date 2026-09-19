Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359312
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара), IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса, Управление потоком IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 1000Base-X, Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Порты
24 порта 10/100/1000Base-T, 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
Габаритные размеры, мм
440 x 140 x 44
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
2.26
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL
Управляемый коммутатор 2 уровня DGS-1210-28, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара), IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса, Управление потоком IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 1000Base-X, Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Порты
24 порта 10/100/1000Base-T, 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
Габаритные размеры, мм
440 x 140 x 44
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Управляемый коммутатор 2 уровня DGS-1210-28, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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