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Вентилятор для корпуса Zalman ZM-RFD120A купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Zalman ZM-RFD120A

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Вентилятор для корпуса Zalman ZM-RFD120A - фото 1
Вентилятор для корпуса Zalman ZM-RFD120A - фото 2
Вентилятор для корпуса Zalman ZM-RFD120A - фото 3
Вентилятор для корпуса Zalman ZM-RFD120A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1500 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-RFD120A - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-RFD120A - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-RFD120A - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-RFD120A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358027
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1500 об/мин
Уровень шума
25.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х4
Вес, г.
200

Описание товара Вентилятор для корпуса Zalman ZM-RFD120A

Вентилятор ZALMAN ZM-RFD120A диаметром 12 см способствует своевременному и эффективному охлаждению компонентов компьютера. В основе его функционирования лежит гидродинамический подшипник. Благодаря антивибрационной прокладке устройство функционирует бесшумно. Скорость вращения вентилятора с 7 лопастями варьируется от 800 до 1500 об/мин. Время безотказной работы устройства достигает 40000 ч. Адресная ARGB-подсветка имеет программное управление. Крепежные винты предусмотрены в комплекте поставки вентилятора ZALMAN ZM-RFD120A.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Zalman ZM-RFD120A




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1500 об/мин
Уровень шума
25.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ZALMAN ZM-RFD120A диаметром 12 см способствует своевременному и эффективному охлаждению компонентов компьютера. В основе его функционирования лежит гидродинамический подшипник. Благодаря антивибрационной прокладке устройство функционирует бесшумно. Скорость вращения вентилятора с 7 лопастями варьируется от 800 до 1500 об/мин. Время безотказной работы устройства достигает 40000 ч. Адресная ARGB-подсветка имеет программное управление. Крепежные винты предусмотрены в комплекте поставки вентилятора ZALMAN ZM-RFD120A.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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