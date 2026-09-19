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Автомобильный держатель Defender CH-114+ купить с доставкой в Москве
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Автомобильный держатель Defender CH-114+

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Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 1
Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 2
Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 3
Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 4
Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 5
Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 6
Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 7
Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 8
Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 9
Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный для планшетов
  • Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 1
  • Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 2
  • Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 3
  • Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 4
  • Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 5
  • Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 6
  • Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 7
  • Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 8
  • Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 9
  • Автомобильный держатель Defender CH-114+ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 351512
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Держатель автомобильный для планшетов
Размеры в упаковке, см
13х9х8
Вес, г.
50

Описание товара Автомобильный держатель Defender CH-114+

Компактный размер. Надежная фиксация на лобовом стекле и на приборной панели, даже с текстурной поверхностью, созданием вакуума с помощью присоски. Надежная фиксация на любой поверхности. Подходит для телефона, смартфона, навигатора. Мягкие боковые зажимы. Поворачивается на 360° и фиксируется в любой позиции. Удобный доступ к разъемам. Не препятствует полноценному использованию устройства.

Отзывы о товаре Автомобильный держатель Defender CH-114+




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Держатель автомобильный для планшетов
Описание
Компактный размер. Надежная фиксация на лобовом стекле и на приборной панели, даже с текстурной поверхностью, созданием вакуума с помощью присоски. Надежная фиксация на любой поверхности. Подходит для телефона, смартфона, навигатора. Мягкие боковые зажимы. Поворачивается на 360° и фиксируется в любой позиции. Удобный доступ к разъемам. Не препятствует полноценному использованию устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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