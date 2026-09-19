Накопитель SSD Gigabyte 1Tb (GP-GSTFS31100TNTD)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Gigabyte 1Tb (GP-GSTFS31100TNTD)
1000 ГБ SSD-накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31100TNTD] поможет значительно улучшить быстродействие вашей системы. В основе данной модели используются высококачественные микрочипы и передовые технологии, благодаря чему данная модель отличается высоким быстродействием при работе с файлами, а емкость в 1000 ГБ позволит держать все необходимое в одном месте. Максимальная скорость записи и чтения может достигать 500 и 550 МБ/с соответственно. Подключение к материнской плате осуществляется посредством интерфейса SATA III, который отличается высокой пропускной способностью. Другой особенностью модели является ее рабочий ресурс, достигающий 600 TBW. SSD-накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31100TNTD] выполнен в компактном корпусе, формат которого соответствует 2.5”. Благодаря этому данная модель может устанавливаться не только в стационарные системные блоки и моноблоки, но также и в ноутбуки. Помимо этого данный накопитель, благодаря отдельно докупаемому боксу, может использоваться в качестве внешнего диска.
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