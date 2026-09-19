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SSD Накопитель SSD Gigabyte 1Tb (GP-GSTFS31100TNTD) купить в Москве
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Накопитель SSD Gigabyte 1Tb (GP-GSTFS31100TNTD)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Энергопотребление
2.61
  • Накопитель SSD Gigabyte 1Tb (GP-GSTFS31100TNTD) - фото 1
  • Накопитель SSD Gigabyte 1Tb (GP-GSTFS31100TNTD) - фото 2
  • Накопитель SSD Gigabyte 1Tb (GP-GSTFS31100TNTD) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350811
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
2.61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Gigabyte 1Tb (GP-GSTFS31100TNTD)

1000 ГБ SSD-накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31100TNTD] поможет значительно улучшить быстродействие вашей системы. В основе данной модели используются высококачественные микрочипы и передовые технологии, благодаря чему данная модель отличается высоким быстродействием при работе с файлами, а емкость в 1000 ГБ позволит держать все необходимое в одном месте. Максимальная скорость записи и чтения может достигать 500 и 550 МБ/с соответственно. Подключение к материнской плате осуществляется посредством интерфейса SATA III, который отличается высокой пропускной способностью. Другой особенностью модели является ее рабочий ресурс, достигающий 600 TBW. SSD-накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31100TNTD] выполнен в компактном корпусе, формат которого соответствует 2.5”. Благодаря этому данная модель может устанавливаться не только в стационарные системные блоки и моноблоки, но также и в ноутбуки. Помимо этого данный накопитель, благодаря отдельно докупаемому боксу, может использоваться в качестве внешнего диска.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Gigabyte 1Tb (GP-GSTFS31100TNTD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
2.61
Страна производитель
Китай
Описание
1000 ГБ SSD-накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31100TNTD] поможет значительно улучшить быстродействие вашей системы. В основе данной модели используются высококачественные микрочипы и передовые технологии, благодаря чему данная модель отличается высоким быстродействием при работе с файлами, а емкость в 1000 ГБ позволит держать все необходимое в одном месте. Максимальная скорость записи и чтения может достигать 500 и 550 МБ/с соответственно. Подключение к материнской плате осуществляется посредством интерфейса SATA III, который отличается высокой пропускной способностью. Другой особенностью модели является ее рабочий ресурс, достигающий 600 TBW. SSD-накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31100TNTD] выполнен в компактном корпусе, формат которого соответствует 2.5”. Благодаря этому данная модель может устанавливаться не только в стационарные системные блоки и моноблоки, но также и в ноутбуки. Помимо этого данный накопитель, благодаря отдельно докупаемому боксу, может использоваться в качестве внешнего диска.


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