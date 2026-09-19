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Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый купить с доставкой в Москве
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Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый

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Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 1
Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 2
Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 3
Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 4
Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 5
Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 6
Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 7
Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 8
Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 9
Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
  • Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 1
  • Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 2
  • Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 3
  • Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 4
  • Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 5
  • Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 6
  • Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 7
  • Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 8
  • Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 9
  • Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350164
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Размеры в упаковке, см
20х17х10
Вес, г.
500

Описание товара Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый

Лазерный нивелир CONDTROL GFX300 1-2-220 пригодится при ремонтных работах, монтаже мебели, укладке плитки, монтаже различных конструкций. Проецирует горизонтальную линию и две вертикальные с углом 90 градусов. Зеленый луч отлично виден в любых условиях. Режим работы с приемником позволяет увеличить диапазон измерения с 20 до 40 метров. Корпус имеет четыре варианта крепления: магниты, паз для хомута, петля под саморез, резьба для штатива.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Описание
Лазерный нивелир CONDTROL GFX300 1-2-220 пригодится при ремонтных работах, монтаже мебели, укладке плитки, монтаже различных конструкций. Проецирует горизонтальную линию и две вертикальные с углом 90 градусов. Зеленый луч отлично виден в любых условиях. Режим работы с приемником позволяет увеличить диапазон измерения с 20 до 40 метров. Корпус имеет четыре варианта крепления: магниты, паз для хомута, петля под саморез, резьба для штатива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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