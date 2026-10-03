Топор NN 3 2069-12_z02
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб.
В наличии
Код товара: 350031
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Загружаем...
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Загружаем...
840 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х20х6
Вес, кг.
1.59
Описание товара Топор NN 3 2069-12_z02
это надежный хозяйственный инструмент, изготовленный по классическому стандарту ГОСТ 18578-89. Он отлично подходит для плотницких работ, заготовки дров, рубки деревьев и очистки бревен от сучьев.
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Теги товара: кованые
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Бренд
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
это надежный хозяйственный инструмент, изготовленный по классическому стандарту ГОСТ 18578-89. Он отлично подходит для плотницких работ, заготовки дров, рубки деревьев и очистки бревен от сучьев.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, с деревянной ручкой, российские
Теги товара: кованые
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, с деревянной ручкой, российские
Теги товара: кованые
Топор NN 3 2069-12_z02 - купить по цене 840 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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