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Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) купить с доставкой в Москве
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Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск)

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Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 1
Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 2
Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 3
Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 4
Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 5
Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 6
Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 7
Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 8
Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 9
Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 10
Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 11
Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 1
  • Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 2
  • Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 3
  • Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 4
  • Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 5
  • Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 6
  • Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 7
  • Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 8
  • Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 9
  • Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 10
  • Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 11
  • Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744070
Доставка в Москве
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Загружаем...
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Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск)
1 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
135
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
54х17х4
Вес, кг.
1.27

Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск)

Кованый топор АО 21663 с рабочей частью весом 890 г и деревянным топорищем длиной 500 мм, вес в сборе 1200 г, применяется для осуществления плотницких работ. Он рассчитан на рубку и тесание древесины любых пород, оптимально подходит для непрофессионального применения.

Преимущества

  • Качественное исполнение — полотно выполнено из стали 60Г и закалено до необходимой твердости.
  • Заточенное лезвие — топор можно использовать сразу после покупки.
  • Надежная фиксация полотна — в месте всада установлен стальной клин.
  • Защита от внешних воздействий — деревянное топорище покрыто олифой.
  • Сильный удар — топор имеет вес 1200 г и рукоятку длиной 500 мм.

Отзывы о товаре Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск)




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
135
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Описание

Кованый топор АО 21663 с рабочей частью весом 890 г и деревянным топорищем длиной 500 мм, вес в сборе 1200 г, применяется для осуществления плотницких работ. Он рассчитан на рубку и тесание древесины любых пород, оптимально подходит для непрофессионального применения.

Преимущества

  • Качественное исполнение — полотно выполнено из стали 60Г и закалено до необходимой твердости.
  • Заточенное лезвие — топор можно использовать сразу после покупки.
  • Надежная фиксация полотна — в месте всада установлен стальной клин.
  • Защита от внешних воздействий — деревянное топорище покрыто олифой.
  • Сильный удар — топор имеет вес 1200 г и рукоятку длиной 500 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топорище, 500 мм, АО, (Ижевск) - стоимость товара 1090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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