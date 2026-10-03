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Топор Stayer Compact 2064-06_z01 купить с доставкой в Москве
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Топор Stayer Compact 2064-06_z01

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Топор Stayer Compact 2064-06_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280767
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Топор Stayer Compact 2064-06_z01
800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Топоры
Длина ручки, см
25
Материал ручки
фиберглас
Чехол
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х3
Вес, г.
734

Описание товара Топор Stayer Compact 2064-06_z01

Туристический топор STAYER COMPACT – незаменимый помощник в походах, на рыбалке или охоте. Укороченная фиберглассовая рукоять устойчива к деформации и удобна в работе компактный размер топора отлично помещается в рюкзаке или на поясной подвеске рабочее полотно изготовлено из высококачественной инструментальной стали и закалено, что гарантирует надежность и долгий срок службы.



Теги товара: кованые

Отзывы о товаре Топор Stayer Compact 2064-06_z01




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Топоры
Длина ручки, см
25
Материал ручки
фиберглас
Чехол
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Туристический топор STAYER COMPACT – незаменимый помощник в походах, на рыбалке или охоте. Укороченная фиберглассовая рукоять устойчива к деформации и удобна в работе компактный размер топора отлично помещается в рюкзаке или на поясной подвеске рабочее полотно изготовлено из высококачественной инструментальной стали и закалено, что гарантирует надежность и долгий срок службы.


Теги товара: кованые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор Stayer Compact 2064-06_z01 - стоимость товара 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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