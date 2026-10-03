Топор NN 3 2071-12
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Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
В наличии
Код товара: 350029
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1 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Топоры
Длина ручки, см
50
Материал ручки
дерево
Чехол
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х20х4
Вес, кг.
1.7
Описание товара Топор NN 3 2071-12
Топор это очень полезный инструмент, который имеется в арсенале большинства домашних и профессиональных мастеров.
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Теги товара: с деревянной ручкой
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Бренд
Тип товара
Топоры
Длина ручки, см
50
Материал ручки
дерево
Чехол
нет
Страна производитель
Китай
Топор это очень полезный инструмент, который имеется в арсенале большинства домашних и профессиональных мастеров.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, российские
Теги товара: с деревянной ручкой
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, российские
Теги товара: с деревянной ручкой
Топор NN 3 2071-12 - стоимость товара 1210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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