Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
В наличии
Код товара: 744061
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
160
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х21х5
Вес, кг.
1.95
Описание товара Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4
Кованый топор Сибртех 21614 длиной 500 м, с полотном весом 1400 г, общим весом 1750 г, с прямым лезвием (тип Б4), поставляется в сборе с деревянным топорищем. Предназначен для рубки, тесания и грубой обработки древесины. Используется для заготовки дров и выполнения плотницких работ.
Преимущества
- Оптимальный показатель прочности — полотно изготовлено из стали 45 методом ковки.
- Высокий ресурс — рабочая кромка твердостью 50-55 HRC долго сохраняет остроту.
- Долговечность — топорище изготовлено из древесины твердых лиственных пород и пропитано защитным составом.
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Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
160
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Кованый топор Сибртех 21614 длиной 500 м, с полотном весом 1400 г, общим весом 1750 г, с прямым лезвием (тип Б4), поставляется в сборе с деревянным топорищем. Предназначен для рубки, тесания и грубой обработки древесины. Используется для заготовки дров и выполнения плотницких работ.
Преимущества
- Оптимальный показатель прочности — полотно изготовлено из стали 45 методом ковки.
- Высокий ресурс — рабочая кромка твердостью 50-55 HRC долго сохраняет остроту.
- Долговечность — топорище изготовлено из древесины твердых лиственных пород и пропитано защитным составом.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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