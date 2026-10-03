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Топор Matrix 21649 (21649) купить с доставкой в Москве
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Топор Matrix 21649 (21649)

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Топор Matrix 21649 (21649) - фото 1
Топор Matrix 21649 (21649) - фото 2
Топор Matrix 21649 (21649) - фото 3
Топор Matrix 21649 (21649) - фото 4
Топор Matrix 21649 (21649) - фото 5
Топор Matrix 21649 (21649) - фото 6
Топор Matrix 21649 (21649) - фото 7
Топор Matrix 21649 (21649) - фото 8
Топор Matrix 21649 (21649) - фото 9
Топор Matrix 21649 (21649) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
  • Топор Matrix 21649 (21649) - фото 1
  • Топор Matrix 21649 (21649) - фото 2
  • Топор Matrix 21649 (21649) - фото 3
  • Топор Matrix 21649 (21649) - фото 4
  • Топор Matrix 21649 (21649) - фото 5
  • Топор Matrix 21649 (21649) - фото 6
  • Топор Matrix 21649 (21649) - фото 7
  • Топор Matrix 21649 (21649) - фото 8
  • Топор Matrix 21649 (21649) - фото 9
  • Топор Matrix 21649 (21649) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269759
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор Matrix 21649 (21649)
810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
460
Ширина лезвия, мм
125
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х18х3
Вес, кг.
1.48

Описание товара Топор Matrix 21649 (21649)

Топор Matrix 21649 с рабочей частью весом 1000 г и фибергласовым топорищем позволяет осуществлять рубку, тесание и колку твердой и мягкой древесины. Будет полезен на дачном и сельскохозяйственном участке при необходимости подготовки дров, рубки кустов, сучьев и других работ.

Преимущества

  • Полотно из стали 45 — топор оптимально подходит для непрофессионального применения.
  • Надежность — полотно покрыто защитной краской, лезвие закалено до твердости 50 HRC.
  • Качественное топорище — фиберглас устойчив к негативным воздействиям окружающей среды, имеет механическую прочность и гасит вибрации.
  • Надежный хват — небольшой изгиб и обрезиненные вставки снижают риск проскальзывания топора в руках.
  • Эффективность рубки — вес полотна 1000 г позволяет разрубать поленья за пару ударов.
  • Большой замах — топор оснащен рукояткой длиной 440 мм.
  • Отверстие в рукоятке — топор можно подвешивать для компактного хранения.



Теги товара: кованые

Отзывы о товаре Топор Matrix 21649 (21649)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
460
Ширина лезвия, мм
125
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Описание

Топор Matrix 21649 с рабочей частью весом 1000 г и фибергласовым топорищем позволяет осуществлять рубку, тесание и колку твердой и мягкой древесины. Будет полезен на дачном и сельскохозяйственном участке при необходимости подготовки дров, рубки кустов, сучьев и других работ.

Преимущества

  • Полотно из стали 45 — топор оптимально подходит для непрофессионального применения.
  • Надежность — полотно покрыто защитной краской, лезвие закалено до твердости 50 HRC.
  • Качественное топорище — фиберглас устойчив к негативным воздействиям окружающей среды, имеет механическую прочность и гасит вибрации.
  • Надежный хват — небольшой изгиб и обрезиненные вставки снижают риск проскальзывания топора в руках.
  • Эффективность рубки — вес полотна 1000 г позволяет разрубать поленья за пару ударов.
  • Большой замах — топор оснащен рукояткой длиной 440 мм.
  • Отверстие в рукоятке — топор можно подвешивать для компактного хранения.


Теги товара: кованые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор Matrix 21649 (21649) - стоимость товара 810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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