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Топор туристический Зубр 20643-06 купить с доставкой в Москве
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Топор туристический Зубр 20643-06

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Топор туристический Зубр 20643-06 - фото 1
Топор туристический Зубр 20643-06 - фото 2
Топор туристический Зубр 20643-06 - фото 3
Топор туристический Зубр 20643-06 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топор туристический
  • Топор туристический Зубр 20643-06 - фото 1
  • Топор туристический Зубр 20643-06 - фото 2
  • Топор туристический Зубр 20643-06 - фото 3
  • Топор туристический Зубр 20643-06 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
1 490 руб.  1 615 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269736
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор туристический Зубр 20643-06
1 490 руб. -8%
1 615 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Топор туристический
Длина ручки, см
40 см
Материал ручки
обрезиненная сталь
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х14х3
Вес, г.
976

Описание товара Топор туристический Зубр 20643-06

Цельнокованый туристический топор ЗУБР ЭКСПЕРТ идеально подходит для работ в тяжелых условиях. Предназначен для рубки и обработки древесины.

Отзывы о товаре Топор туристический Зубр 20643-06




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Топор туристический
Длина ручки, см
40 см
Материал ручки
обрезиненная сталь
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Описание
Цельнокованый туристический топор ЗУБР ЭКСПЕРТ идеально подходит для работ в тяжелых условиях. Предназначен для рубки и обработки древесины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор туристический Зубр 20643-06 - купить по цене 1490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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