Топор-колун Kraftool X20 20660-20
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Характеристики
Тип товара
Топор-колун
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%3 240 руб. 3 906 руб.
В наличии
Код товара: 343631
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Загружаем...
3 240 руб. -17%
3 906 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Топор-колун
Длина ручки, см
71
Материал ручки
армированный нейлон X-Fiber
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х24х4
Вес, г.
979
Описание товара Топор-колун Kraftool X20 20660-20
X-FIBER: легкое и суперпрочное топорище из армированного нейлона. MAX POWER: Оптимальный баланс центра тяжести: максимальная сила удара. Соответствие стандартам T?V GS и DIN. Пластик BASF Polyamid 6: Отличная сопротивляемость удару и вибрации.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Топор-колун
Длина ручки, см
71
Материал ручки
армированный нейлон X-Fiber
Чехол
да
Страна производитель
Китай
X-FIBER: легкое и суперпрочное топорище из армированного нейлона. MAX POWER: Оптимальный баланс центра тяжести: максимальная сила удара. Соответствие стандартам T?V GS и DIN. Пластик BASF Polyamid 6: Отличная сопротивляемость удару и вибрации.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор-колун Kraftool X20 20660-20 - стоимость товара 3240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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