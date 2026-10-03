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Топор-колун Kraftool X20 20660-20 купить с доставкой в Москве
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Топор-колун Kraftool X20 20660-20

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Топор-колун Kraftool X20 20660-20 - фото 1
Топор-колун Kraftool X20 20660-20 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топор-колун
  • Топор-колун Kraftool X20 20660-20 - фото 1
  • Топор-колун Kraftool X20 20660-20 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
3 240 руб.  3 906 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343631
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор-колун Kraftool X20 20660-20
3 240 руб. -17%
3 906 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Топор-колун
Длина ручки, см
71
Материал ручки
армированный нейлон X-Fiber
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х24х4
Вес, г.
979

Описание товара Топор-колун Kraftool X20 20660-20

X-FIBER: легкое и суперпрочное топорище из армированного нейлона. MAX POWER: Оптимальный баланс центра тяжести: максимальная сила удара. Соответствие стандартам T?V GS и DIN. Пластик BASF Polyamid 6: Отличная сопротивляемость удару и вибрации.

Отзывы о товаре Топор-колун Kraftool X20 20660-20




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Топор-колун
Длина ручки, см
71
Материал ручки
армированный нейлон X-Fiber
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Описание
X-FIBER: легкое и суперпрочное топорище из армированного нейлона. MAX POWER: Оптимальный баланс центра тяжести: максимальная сила удара. Соответствие стандартам T?V GS и DIN. Пластик BASF Polyamid 6: Отличная сопротивляемость удару и вибрации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор-колун Kraftool X20 20660-20 - стоимость товара 3240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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