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Топор-колун Matrix 21822 (21822) купить с доставкой в Москве
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Топор-колун Matrix 21822 (21822)

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Топор-колун Matrix 21822 (21822) - фото 1
Топор-колун Matrix 21822 (21822) - фото 2
Топор-колун Matrix 21822 (21822) - фото 3
Топор-колун Matrix 21822 (21822) - фото 4
Топор-колун Matrix 21822 (21822) - фото 5
Топор-колун Matrix 21822 (21822) - фото 6
Топор-колун Matrix 21822 (21822) - фото 7
Топор-колун Matrix 21822 (21822) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топор-колун
  • Топор-колун Matrix 21822 (21822) - фото 1
  • Топор-колун Matrix 21822 (21822) - фото 2
  • Топор-колун Matrix 21822 (21822) - фото 3
  • Топор-колун Matrix 21822 (21822) - фото 4
  • Топор-колун Matrix 21822 (21822) - фото 5
  • Топор-колун Matrix 21822 (21822) - фото 6
  • Топор-колун Matrix 21822 (21822) - фото 7
  • Топор-колун Matrix 21822 (21822) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269748
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор-колун Matrix 21822 (21822)
1 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Топор-колун
Комплектация
Колун - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
900
Ширина лезвия, мм
96
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х22х6
Вес, кг.
4.4

Описание товара Топор-колун Matrix 21822 (21822)

Колун MATRIX 21822, 3600 г предназначен для раскалывания крупных поленьев. Фибергласовая рукоятка делает работу сбалансированной и безопасной. Вес колуна 3600 г.

Отзывы о товаре Топор-колун Matrix 21822 (21822)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Топор-колун
Комплектация
Колун - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
900
Ширина лезвия, мм
96
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Описание
Колун MATRIX 21822, 3600 г предназначен для раскалывания крупных поленьев. Фибергласовая рукоятка делает работу сбалансированной и безопасной. Вес колуна 3600 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор-колун Matrix 21822 (21822) - стоимость товара 1770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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