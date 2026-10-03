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Топор туристический Kraftool 20645-06 купить с доставкой в Москве
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Топор туристический Kraftool 20645-06

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Топор туристический Kraftool 20645-06
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топор туристический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
2 720 руб.  3 146 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269787
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор туристический Kraftool 20645-06
2 720 руб. -14%
3 146 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Топор туристический
Материал ручки
сталь
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х13х4
Вес, г.
850

Описание товара Топор туристический Kraftool 20645-06

Туристический топорик в чехле 0,6 кг KRAFTOOL 20645-06  представляет собой цельнокованую конструкцию с трехкомпонентной рукояткой. Он отлично подходит для работы в тяжёлых условиях. Его форма и небольшой вес обеспечивают комфорт во время работы. Топор выполнен из инструментальной стали, которая отличается высоким качеством и долгим сроком службы.

Отзывы о товаре Топор туристический Kraftool 20645-06




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Топор туристический
Материал ручки
сталь
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Описание
Туристический топорик в чехле 0,6 кг KRAFTOOL 20645-06  представляет собой цельнокованую конструкцию с трехкомпонентной рукояткой. Он отлично подходит для работы в тяжёлых условиях. Его форма и небольшой вес обеспечивают комфорт во время работы. Топор выполнен из инструментальной стали, которая отличается высоким качеством и долгим сроком службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор туристический Kraftool 20645-06 - стоимость товара 2720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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