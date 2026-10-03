Топор туристический Kraftool 20645-06
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топор туристический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%2 720 руб. 3 146 руб.
В наличии
Код товара: 269787
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 720 руб. -14%
3 146 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Топор туристический
Материал ручки
сталь
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х13х4
Вес, г.
850
Описание товара Топор туристический Kraftool 20645-06
Туристический топорик в чехле 0,6 кг KRAFTOOL 20645-06 представляет собой цельнокованую конструкцию с трехкомпонентной рукояткой. Он отлично подходит для работы в тяжёлых условиях. Его форма и небольшой вес обеспечивают комфорт во время работы. Топор выполнен из инструментальной стали, которая отличается высоким качеством и долгим сроком службы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитКолун DENZEL 21434, F7, 1400 гр, двухкомпонентная рукоятка, 500 ...
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитТопор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятк...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитУниверсальный топор Kraftool VIKING 20773, 380 мм, 600/850 г
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитКолун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710...
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитТопор-колун Kraftool 20657-36
-
В наличииЦена 3 240 руб. 3 906 руб.810 руб. в СплитТопор-колун Kraftool X20 20660-20
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитКолун DENZEL 21440, F20, 2800 гр, двухкомпонентная рукоятка, 920...
Бренд
Тип товара
Топор туристический
Материал ручки
сталь
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Туристический топорик в чехле 0,6 кг KRAFTOOL 20645-06 представляет собой цельнокованую конструкцию с трехкомпонентной рукояткой. Он отлично подходит для работы в тяжёлых условиях. Его форма и небольшой вес обеспечивают комфорт во время работы. Топор выполнен из инструментальной стали, которая отличается высоким качеством и долгим сроком службы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор туристический Kraftool 20645-06 - стоимость товара 2720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Топор туристический Kraftool 20645-06