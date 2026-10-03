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Топор Matrix Колун 21815 (21815) купить с доставкой в Москве
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Топор Matrix Колун 21815 (21815)

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Топор Matrix Колун 21815 (21815) - фото 1
Топор Matrix Колун 21815 (21815) - фото 2
Топор Matrix Колун 21815 (21815) - фото 3
Топор Matrix Колун 21815 (21815) - фото 4
Топор Matrix Колун 21815 (21815) - фото 5
Топор Matrix Колун 21815 (21815) - фото 6
Топор Matrix Колун 21815 (21815) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
  • Топор Matrix Колун 21815 (21815) - фото 1
  • Топор Matrix Колун 21815 (21815) - фото 2
  • Топор Matrix Колун 21815 (21815) - фото 3
  • Топор Matrix Колун 21815 (21815) - фото 4
  • Топор Matrix Колун 21815 (21815) - фото 5
  • Топор Matrix Колун 21815 (21815) - фото 6
  • Топор Matrix Колун 21815 (21815) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280756
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор Matrix Колун 21815 (21815)
920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор-колун - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
380
Ширина лезвия, мм
80
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х16х12
Вес, кг.
1.91

Описание товара Топор Matrix Колун 21815 (21815)

Топор-колун Matrix 21815 с клиновидным полотном весом 1000 г и фибергласовым двухкомпонентным топорищем длиной 380 мм используется для работы с древесиной. Позволяет как рубить, так и колоть материалы. Рабочее полотно утолщено с обеих сторон, поэтому легко раскалывает древесину.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — полотно изготовлено из стали 45 и проковано, топорище из фибергласа устойчиво к негативным воздействиям окружающей среды.
  • Износостойкость — режущая кромка закалена до твердости 48–50 HRC, поэтому долго держит заточку.
  • Отверстие в топорище — можно дополнительно зафиксировать инструмент при помощи шнурка, чтобы он не выпадал во время работы.
  • Комфортная работа — фибергласовое топорище с резиновыми накладками гасит колебания от ударов и не выскальзывает из ладоней, благодаря перфорации на рукоятке руки не потеют во время работы.
  • Компактность — топор весом 1 кг с небольшой рукояткой удобен для транспортировки в рюкзаке или сумке-переноске.



Теги товара: кованые

Отзывы о товаре Топор Matrix Колун 21815 (21815)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор-колун - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
380
Ширина лезвия, мм
80
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Описание

Топор-колун Matrix 21815 с клиновидным полотном весом 1000 г и фибергласовым двухкомпонентным топорищем длиной 380 мм используется для работы с древесиной. Позволяет как рубить, так и колоть материалы. Рабочее полотно утолщено с обеих сторон, поэтому легко раскалывает древесину.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — полотно изготовлено из стали 45 и проковано, топорище из фибергласа устойчиво к негативным воздействиям окружающей среды.
  • Износостойкость — режущая кромка закалена до твердости 48–50 HRC, поэтому долго держит заточку.
  • Отверстие в топорище — можно дополнительно зафиксировать инструмент при помощи шнурка, чтобы он не выпадал во время работы.
  • Комфортная работа — фибергласовое топорище с резиновыми накладками гасит колебания от ударов и не выскальзывает из ладоней, благодаря перфорации на рукоятке руки не потеют во время работы.
  • Компактность — топор весом 1 кг с небольшой рукояткой удобен для транспортировки в рюкзаке или сумке-переноске.


Теги товара: кованые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор Matrix Колун 21815 (21815) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 920 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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