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Топор Stayer Strike 2065-06_z01 купить с доставкой в Москве
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Топор Stayer Strike 2065-06_z01

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Топор Stayer Strike 2065-06_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
1 140 руб.  1 620 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350044
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Топор Stayer Strike 2065-06_z01
1 140 руб. -30%
1 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Топоры
Длина ручки, см
33
Материал ручки
цельнометаллический
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х13х3
Вес, г.
860

Описание товара Топор Stayer Strike 2065-06_z01

Цельнометаллический топор STRIKE с обрезиненной рукояткой незаменим для работ на участке или в саду, а благодаря компактным размерам и малому весу его комфортно взять с собой в поход или поездку на машине.

Отзывы о товаре Топор Stayer Strike 2065-06_z01




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Топоры
Длина ручки, см
33
Материал ручки
цельнометаллический
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Описание
Цельнометаллический топор STRIKE с обрезиненной рукояткой незаменим для работ на участке или в саду, а благодаря компактным размерам и малому весу его комфортно взять с собой в поход или поездку на машине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор Stayer Strike 2065-06_z01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1140 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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