Лопата для уборки снега СибрТех 61623
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Характеристики
Описание товара Лопата для уборки снега СибрТех 61623
Универсальная стальная лопата Сибртех 61623 размером 205 х 280 х 640 мм, с пластиковым черенком, будет полезна автомобилистам, дачникам и строителям. Ее можно использовать для чистки снега на небольших участках и для погрузки сыпучих материалов. Благодаря пластиковому черенку инструмент весит всего 522 г, поэтому с ним легко справится любой пользователь.
Преимущества
- При изготовлении ковша используется среднеуглеродистая сталь, покрытая порошково эмалью, что придает ему прочность и стойкость к образованию коррозии.
- Высокое качество лопаты обеспечивает возможность работы при сильных морозах до -60 °С.
- Ребра на ковше обеспечивают необходимую жесткость, за счет чего он устойчив к повышенным нагрузкам.
- Дополнительная рукоятка обеспечивает удобный хват и делает работу более комфортной.
- Черенок из полиамида устойчив к любым погодным условиям, а также реагентам.
- За счет небольшой длины 640 мм лопата легко поместится в багажник авто, не займет много места в зоне хранения дома или в гараже.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Универсальная стальная лопата Сибртех 61623 размером 205 х 280 х 640 мм, с пластиковым черенком, будет полезна автомобилистам, дачникам и строителям. Ее можно использовать для чистки снега на небольших участках и для погрузки сыпучих материалов. Благодаря пластиковому черенку инструмент весит всего 522 г, поэтому с ним легко справится любой пользователь.
Преимущества
- При изготовлении ковша используется среднеуглеродистая сталь, покрытая порошково эмалью, что придает ему прочность и стойкость к образованию коррозии.
- Высокое качество лопаты обеспечивает возможность работы при сильных морозах до -60 °С.
- Ребра на ковше обеспечивают необходимую жесткость, за счет чего он устойчив к повышенным нагрузкам.
- Дополнительная рукоятка обеспечивает удобный хват и делает работу более комфортной.
- Черенок из полиамида устойчив к любым погодным условиям, а также реагентам.
- За счет небольшой длины 640 мм лопата легко поместится в багажник авто, не займет много места в зоне хранения дома или в гараже.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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