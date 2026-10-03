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Лопата для уборки снега Сибин 421835 купить с доставкой в Москве
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Лопата для уборки снега Сибин 421835

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Лопата для уборки снега Сибин 421835 - фото 1
Лопата для уборки снега Сибин 421835 - фото 2
Лопата для уборки снега Сибин 421835 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
пластик
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата для уборки снега Сибин 421835 - фото 1
  • Лопата для уборки снега Сибин 421835 - фото 2
  • Лопата для уборки снега Сибин 421835 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
510 руб.  531 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 349531
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Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
пластик
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
500
Общая длина, см
37
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
51х38х14
Вес, г.
680

Описание товара Лопата для уборки снега Сибин 421835

Снеговая пластиковая лопата с алюминиевой планкой, без черенка, 500мм, синяя СИБИН 421835 подойдет для быстрой очистки от снега большой площади. Конструкция черенка оптимальна для работы с глубокими сугробами или оперативной уборки свежевыпавшего снега.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега Сибин 421835




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
пластик
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
500
Общая длина, см
37
Страна производитель
Россия
Описание
Снеговая пластиковая лопата с алюминиевой планкой, без черенка, 500мм, синяя СИБИН 421835 подойдет для быстрой очистки от снега большой площади. Конструкция черенка оптимальна для работы с глубокими сугробами или оперативной уборки свежевыпавшего снега.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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