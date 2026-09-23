Top.Mail.Ru
Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка - фото 1
Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка - фото 2
Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка - фото 3
Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка - фото 4
Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка - фото 1
  • Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка - фото 2
  • Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка - фото 3
  • Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка - фото 4
  • Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
540 руб.  630 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 575461
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка
540 руб. -14%
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
280
Общая длина, см
91
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
88х28х10
Вес, г.
580

Описание товара Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка

Лопата автомобильная СИБИН 421850, предназначена для различных вспомогательных работ: освободить колеса застрявшего в снегу транспортного средства, расширить колею и т.д. Низкий вес благодаря использованию алюминиевого черенка и ковша из пластика. Рабочая кромка окантована алюминием, что увеличивает срок службы. Удобная, эргономичная форма рукоятки обеспечивает надежный хват и удобство в работе.

Отзывы о товаре Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
280
Общая длина, см
91
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата автомобильная СИБИН 421850, предназначена для различных вспомогательных работ: освободить колеса застрявшего в снегу транспортного средства, расширить колею и т.д. Низкий вес благодаря использованию алюминиевого черенка и ковша из пластика. Рабочая кромка окантована алюминием, что увеличивает срок службы. Удобная, эргономичная форма рукоятки обеспечивает надежный хват и удобство в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 540 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...