Лопата саперная складная Grinda 39470_z01
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Характеристики
Тип товара
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 266087
|
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
640 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
160
Общая длина, см
57
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х5
Вес, кг.
1.1
Описание товара Лопата саперная складная Grinda 39470_z01
Складная саперная лопата GRINDA 39470_z01 используется в походных условиях, а также является прекрасным помощником для автомобилистов. Инструмент прослужит долгие годы без поломок, так как полностью выполнен из прочных и качественных материалов. Складная конструкция значительно облегчает процесс хранения и транспортировки лопаты. Изделие удобно в использовании за счет специальной формы рукояти.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип товара
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
160
Общая длина, см
57
Страна производитель
Китай
Складная саперная лопата GRINDA 39470_z01 используется в походных условиях, а также является прекрасным помощником для автомобилистов. Инструмент прослужит долгие годы без поломок, так как полностью выполнен из прочных и качественных материалов. Складная конструкция значительно облегчает процесс хранения и транспортировки лопаты. Изделие удобно в использовании за счет специальной формы рукояти.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата саперная складная Grinda 39470_z01 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 640 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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