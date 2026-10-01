Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745370
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Характеристики
Бренд
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
150
Общая длина, см
72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х16х6
Вес, г.
770
Описание товара Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок
Лопата штыковая Palisad 61385 длиной 720 мм, с полотном размером 150 х 205 мм и деревянным лакированным черенком, предназначена для перекапывания грунта и выкапывания ям. Заостренное полотно легко врезается в почву, что облегчает выполнение работ.
Преимущества
- Деформационная стойкость — полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали.
- Защита от разрушения — рабочая часть покрыта антикоррозионной порошковой краской, лакированный черенок устойчив к рассыханию и разбуханию.
- Комфортная работа — деревянный черенок с дополнительной рукояткой обеспечивает надежный хват двумя руками.
- Малый вес 0,8 кг — лопатой можно долго работать без ощущения усталости.
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
150
Общая длина, см
72
Страна производитель
Китай
Лопата штыковая Palisad 61385 длиной 720 мм, с полотном размером 150 х 205 мм и деревянным лакированным черенком, предназначена для перекапывания грунта и выкапывания ям. Заостренное полотно легко врезается в почву, что облегчает выполнение работ.
Преимущества
- Деформационная стойкость — полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали.
- Защита от разрушения — рабочая часть покрыта антикоррозионной порошковой краской, лакированный черенок устойчив к рассыханию и разбуханию.
- Комфортная работа — деревянный черенок с дополнительной рукояткой обеспечивает надежный хват двумя руками.
- Малый вес 0,8 кг — лопатой можно долго работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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