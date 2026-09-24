Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
В наличии
Код товара: 681207
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770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
270
Общая длина, см
84
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
84х28х10
Вес, г.
760
Описание товара Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673)
Усиленная автомобильная лопата для уборки снега Сибртех 61673 длиной 840 мм, с ковшом из поликарбоната размером 270 х 360 мм, со стальным черенком, используется для расчистки территории после снегопада. Благодаря небольшим размерам ее удобно брать с собой. Лопата поможет освободить машину из снежного заноса, пригодится в дороге и хозяйстве
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Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
270
Общая длина, см
84
Страна производитель
Россия
Усиленная автомобильная лопата для уборки снега Сибртех 61673 длиной 840 мм, с ковшом из поликарбоната размером 270 х 360 мм, со стальным черенком, используется для расчистки территории после снегопада. Благодаря небольшим размерам ее удобно брать с собой. Лопата поможет освободить машину из снежного заноса, пригодится в дороге и хозяйстве
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 770 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61673)