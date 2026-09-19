Top.Mail.Ru
Лопата для уборки снега СибрТех 61566 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лопата для уборки снега СибрТех 61566

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 1
Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 2
Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 3
Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 4
Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 5
Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 6
Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 7
Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 8
Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 9
Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 10
Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 11
Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 12
Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Рукоятка на черенке
нет
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 1
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 2
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 3
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 4
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 5
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 6
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 7
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 8
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 9
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 10
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 11
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 12
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 349540
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
360
Общая длина, см
150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.6х0.4х0.2
Вес, кг.
1

Описание товара Лопата для уборки снега СибрТех 61566

Пластиковая лопата Сибртех 61566 размером 360 х 405 х 1550 мм, с деревянным черенком высшего сорта, облегчает уборку снега и позволяет расчистить дорожки на загородном участке, выезд из гаража и т.д. Длина инструмента 1550 мм позволяет снизить нагрузку на спину, что удобно для длительной работы. Лопата поставляется в разобранном виде (ковш и черенок).

Преимущества

  • Морозостойкость — ковш из ударопрочного полипропилена выдерживает температуру до -40 ?.
  • Эффективная работа — углубленный ковш с бортиками вмещает много снега, защитная накладка из алюминиевого сплава предотвращает износ кромки и облегчает очистку слежавшегося снега и наста.
  • Прочность — дополнительные ребра жесткости повышают устойчивость ковша к нагрузкам, черенок из древесины высшего сорта рассчитан на длительное использование.
  • Комфортная эксплуатация — деревянный черенок удобно лежит в руках.
  • Небольшой вес 1,38 кг — лопатой можно долго работать без ощущения усталости.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега СибрТех 61566




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
360
Общая длина, см
150
Страна производитель
Россия
Описание

Пластиковая лопата Сибртех 61566 размером 360 х 405 х 1550 мм, с деревянным черенком высшего сорта, облегчает уборку снега и позволяет расчистить дорожки на загородном участке, выезд из гаража и т.д. Длина инструмента 1550 мм позволяет снизить нагрузку на спину, что удобно для длительной работы. Лопата поставляется в разобранном виде (ковш и черенок).

Преимущества

  • Морозостойкость — ковш из ударопрочного полипропилена выдерживает температуру до -40 ?.
  • Эффективная работа — углубленный ковш с бортиками вмещает много снега, защитная накладка из алюминиевого сплава предотвращает износ кромки и облегчает очистку слежавшегося снега и наста.
  • Прочность — дополнительные ребра жесткости повышают устойчивость ковша к нагрузкам, черенок из древесины высшего сорта рассчитан на длительное использование.
  • Комфортная эксплуатация — деревянный черенок удобно лежит в руках.
  • Небольшой вес 1,38 кг — лопатой можно долго работать без ощущения усталости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега СибрТех 61566 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...