Лопата Palisad 61428
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Лопата Palisad 61428
Цельнометаллическая походная лопата Palisad 61428, 150 х 200 х 253-620 мм, складная в чехле, предназначена для проведения земляных работ в походе. Также ее можно использовать в сложенном виде в качестве мотыги. Верхняя кромка полотна выполнена с закругленным краем, такая конструкционная особенность позволяет легко втыкать лопату в землю.
Преимущества
- Черенок и рабочая часть изготовлены из прочной стали, поэтому прослужат долгое время.
- Порошковое покрытие на черенке и полотне предотвращает образование коррозии.
- Клиновидное полотно и цельнометаллическая конструкция обеспечивают высокую прочность лопаты на изгиб.
- Благодаря стальному цанговому механизму лопата надежно фиксируется в разложенном виде без риска внезапного складывания.
- Рукоятка с овальным профилем выдерживает повышенную нагрузку и обеспечивает комфортную работу без усталости.
- В сложенном виде лопата занимает мало места (длина всего 253 мм), поэтому легко поместится в багажнике машины или в рюкзаке.
- Чехол в комплекте обеспечивает удобство и безопасность транспортировки лопаты.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Цельнометаллическая походная лопата Palisad 61428, 150 х 200 х 253-620 мм, складная в чехле, предназначена для проведения земляных работ в походе. Также ее можно использовать в сложенном виде в качестве мотыги. Верхняя кромка полотна выполнена с закругленным краем, такая конструкционная особенность позволяет легко втыкать лопату в землю.
Преимущества
- Черенок и рабочая часть изготовлены из прочной стали, поэтому прослужат долгое время.
- Порошковое покрытие на черенке и полотне предотвращает образование коррозии.
- Клиновидное полотно и цельнометаллическая конструкция обеспечивают высокую прочность лопаты на изгиб.
- Благодаря стальному цанговому механизму лопата надежно фиксируется в разложенном виде без риска внезапного складывания.
- Рукоятка с овальным профилем выдерживает повышенную нагрузку и обеспечивает комфортную работу без усталости.
- В сложенном виде лопата занимает мало места (длина всего 253 мм), поэтому легко поместится в багажнике машины или в рюкзаке.
- Чехол в комплекте обеспечивает удобство и безопасность транспортировки лопаты.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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