Лопата для уборки снега СибрТех (61536)
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Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
В наличии
Код товара: 349539
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570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
330
Общая длина, см
36
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х37х10
Вес, кг.
1.29
Описание товара Лопата для уборки снега СибрТех (61536)
Качественная лопата станет надежным помощником в работе по уборке снега. Ковш выполнен из стали и оцинкован для предохранения от коррозии. Перед началом использования необходимо вставить черенок в тулейку и закрепить его саморезом. Преимущества лопаты: Эффективное выполнение работ. Комфортное использование. Надежность. Долговечность.
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
330
Общая длина, см
36
Страна производитель
Россия
Качественная лопата станет надежным помощником в работе по уборке снега. Ковш выполнен из стали и оцинкован для предохранения от коррозии. Перед началом использования необходимо вставить черенок в тулейку и закрепить его саморезом. Преимущества лопаты: Эффективное выполнение работ. Комфортное использование. Надежность. Долговечность.
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Лопата для уборки снега СибрТех (61536) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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