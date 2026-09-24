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Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) купить с доставкой в Москве
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Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580)

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Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 1
Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 2
Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 3
Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 4
Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 5
Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 6
Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 7
Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 8
Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Телескопическая ручка
нет
Рукоятка на черенке
нет
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 1
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 2
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 3
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 4
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 5
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 6
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 7
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 8
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717906
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580)
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Телескопическая ручка
нет
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
420
Общая длина, см
155
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.47х0.41х0.2
Вес, кг.
1.3

Описание товара Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580)

Лопата для уборки снега Сибртех (артикул производителя 61580)Снеговая лопата с черенком позволяет быстро очистить необходимую территорию от снега и наледи. Состоит из березового черенка высшего сорта и глубокого ковша из морозостойкого пластика. На рабочей кромке лопаты дополнительно предусмотрена окантовка из оцинкованной стали для предотвращения риска скалывания. В месте крепления ковша с тулейкой расположено специальное ребро жесткости для возможности уборки тяжелого, мокрого снега и льда. Легкий вес инструмента способствует продолжительной работе без усталости.Размер ковша: 40?42 см.Общая длина: 160 см.Поставляется в собранном виде.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Телескопическая ручка
нет
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
420
Общая длина, см
155
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата для уборки снега Сибртех (артикул производителя 61580)Снеговая лопата с черенком позволяет быстро очистить необходимую территорию от снега и наледи. Состоит из березового черенка высшего сорта и глубокого ковша из морозостойкого пластика. На рабочей кромке лопаты дополнительно предусмотрена окантовка из оцинкованной стали для предотвращения риска скалывания. В месте крепления ковша с тулейкой расположено специальное ребро жесткости для возможности уборки тяжелого, мокрого снега и льда. Легкий вес инструмента способствует продолжительной работе без усталости.Размер ковша: 40?42 см.Общая длина: 160 см.Поставляется в собранном виде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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