Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580)
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Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Телескопическая ручка
нет
Рукоятка на черенке
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
В наличии
Код товара: 717906
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680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Телескопическая ручка
нет
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
420
Общая длина, см
155
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.47х0.41х0.2
Вес, кг.
1.3
Описание товара Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580)
Лопата для уборки снега Сибртех (артикул производителя 61580)Снеговая лопата с черенком позволяет быстро очистить необходимую территорию от снега и наледи. Состоит из березового черенка высшего сорта и глубокого ковша из морозостойкого пластика. На рабочей кромке лопаты дополнительно предусмотрена окантовка из оцинкованной стали для предотвращения риска скалывания. В месте крепления ковша с тулейкой расположено специальное ребро жесткости для возможности уборки тяжелого, мокрого снега и льда. Легкий вес инструмента способствует продолжительной работе без усталости.Размер ковша: 40?42 см.Общая длина: 160 см.Поставляется в собранном виде.
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Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Телескопическая ручка
нет
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
420
Общая длина, см
155
Страна производитель
Россия
Лопата для уборки снега Сибртех (артикул производителя 61580)Снеговая лопата с черенком позволяет быстро очистить необходимую территорию от снега и наледи. Состоит из березового черенка высшего сорта и глубокого ковша из морозостойкого пластика. На рабочей кромке лопаты дополнительно предусмотрена окантовка из оцинкованной стали для предотвращения риска скалывания. В месте крепления ковша с тулейкой расположено специальное ребро жесткости для возможности уборки тяжелого, мокрого снега и льда. Легкий вес инструмента способствует продолжительной работе без усталости.Размер ковша: 40?42 см.Общая длина: 160 см.Поставляется в собранном виде.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата для уборки снега пластиковая, 420х425х1550 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех (61580) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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