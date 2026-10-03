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Кусторез Raco 4210-53/CS503 купить с доставкой в Москве
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Кусторез Raco 4210-53/CS503

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Кусторез Raco 4210-53/CS503 - фото 1
Кусторез Raco 4210-53/CS503 - фото 2
Кусторез Raco 4210-53/CS503 - фото 3
Кусторез Raco 4210-53/CS503 - фото 4
Кусторез Raco 4210-53/CS503 - фото 5
Кусторез Raco 4210-53/CS503 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Материал лезвия
сталь
Общая длина, мм
425
  • Кусторез Raco 4210-53/CS503 - фото 1
  • Кусторез Raco 4210-53/CS503 - фото 2
  • Кусторез Raco 4210-53/CS503 - фото 3
  • Кусторез Raco 4210-53/CS503 - фото 4
  • Кусторез Raco 4210-53/CS503 - фото 5
  • Кусторез Raco 4210-53/CS503 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
2 150 руб.  2 634 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349404
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кусторез Raco 4210-53/CS503
2 150 руб. -18%
2 634 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Кусторезы
Особенности
рычажный привод
Телескопические рукоятки
Нет
Материал лезвия
сталь
Волнистые лезвия
Нет
Материал рукояток
алюминий
Общая длина, мм
425
Размеры в упаковке, см
46х17х2
Вес, г.
409

Описание товара Кусторез Raco 4210-53/CS503

Секатор Raco 4210-53/CS503, применяется для обрезки веток деревьев и кустарников, а также стеблей цветов. Хромированное покрытие лезвий, лёгкие алюминиевые рукоятки.

Отзывы о товаре Кусторез Raco 4210-53/CS503




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Кусторезы
Особенности
рычажный привод
Телескопические рукоятки
Нет
Материал лезвия
сталь
Волнистые лезвия
Нет
Материал рукояток
алюминий
Общая длина, мм
425
Описание
Секатор Raco 4210-53/CS503, применяется для обрезки веток деревьев и кустарников, а также стеблей цветов. Хромированное покрытие лезвий, лёгкие алюминиевые рукоятки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез Raco 4210-53/CS503 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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