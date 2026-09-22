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Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX купить с доставкой в Москве
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Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX

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Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 1
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 2
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 3
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 4
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 5
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 6
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 7
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 8
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 9
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 10
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 11
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 12
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
250
Аккумулятор в комплекте
1
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 1
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 2
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 3
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 4
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 5
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 6
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 7
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 8
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 9
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 10
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 11
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 12
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732566
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
250
Аккумулятор в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х18х18
Вес, кг.
3.3

Описание товара Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX

Предназначены для подрезания травы и мелкого кустарника, в комплекте: 1 аккумулятор 1,5 Ач, Зарядное устройство DC18SD; Сменная насадка-ножницы для травы шириной 160мм; Сменная насадка-ножницы для кустов длина 20см; Вес 1,8 кг с аккум.

Отзывы о товаре Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
250
Аккумулятор в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначены для подрезания травы и мелкого кустарника, в комплекте: 1 аккумулятор 1,5 Ач, Зарядное устройство DC18SD; Сменная насадка-ножницы для травы шириной 160мм; Сменная насадка-ножницы для кустов длина 20см; Вес 1,8 кг с аккум.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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