Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX
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Характеристики
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
250
Аккумулятор в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732566
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
250
Аккумулятор в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х18х18
Вес, кг.
3.3
Описание товара Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604SYX
Предназначены для подрезания травы и мелкого кустарника, в комплекте: 1 аккумулятор 1,5 Ач, Зарядное устройство DC18SD; Сменная насадка-ножницы для травы шириной 160мм; Сменная насадка-ножницы для кустов длина 20см; Вес 1,8 кг с аккум.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
250
Аккумулятор в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Страна производитель
Китай
Предназначены для подрезания травы и мелкого кустарника, в комплекте: 1 аккумулятор 1,5 Ач, Зарядное устройство DC18SD; Сменная насадка-ножницы для травы шириной 160мм; Сменная насадка-ножницы для кустов длина 20см; Вес 1,8 кг с аккум.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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