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Кусторез Makita UN460WDZ купить с доставкой в Москве
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Кусторез Makita UN460WDZ

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Кусторез Makita UN460WDZ - фото 1
Кусторез Makita UN460WDZ - фото 2
Кусторез Makita UN460WDZ - фото 3
Кусторез Makita UN460WDZ - фото 4
Кусторез Makita UN460WDZ - фото 5
Кусторез Makita UN460WDZ - фото 6
Кусторез Makita UN460WDZ - фото 7
Кусторез Makita UN460WDZ - фото 8
Кусторез Makita UN460WDZ - фото 9
Кусторез Makita UN460WDZ - фото 10
Кусторез Makita UN460WDZ - фото 11
Кусторез Makita UN460WDZ - фото 12
Кусторез Makita UN460WDZ - фото 13
Кусторез Makita UN460WDZ - фото 14
Кусторез Makita UN460WDZ - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторезы
  • Кусторез Makita UN460WDZ - фото 1
  • Кусторез Makita UN460WDZ - фото 2
  • Кусторез Makita UN460WDZ - фото 3
  • Кусторез Makita UN460WDZ - фото 4
  • Кусторез Makita UN460WDZ - фото 5
  • Кусторез Makita UN460WDZ - фото 6
  • Кусторез Makita UN460WDZ - фото 7
  • Кусторез Makita UN460WDZ - фото 8
  • Кусторез Makita UN460WDZ - фото 9
  • Кусторез Makita UN460WDZ - фото 10
  • Кусторез Makita UN460WDZ - фото 11
  • Кусторез Makita UN460WDZ - фото 12
  • Кусторез Makita UN460WDZ - фото 13
  • Кусторез Makita UN460WDZ - фото 14
  • Кусторез Makita UN460WDZ - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 840 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639446
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кусторез Makita UN460WDZ
11 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Кусторезы
Размеры в упаковке, м
2х0.15х0.11
Вес, кг.
4.3

Описание товара Кусторез Makita UN460WDZ

Телескопическая штанга позволяет подравнять живые изгороди высотой до 4 м с учетом роста пользователя. Режущая поверхность имеет 10 положений фиксации для выбора оптимального угла реза. Имеет две рукоятки для комфортной работы.

Отзывы о товаре Кусторез Makita UN460WDZ




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Кусторезы
Описание
Телескопическая штанга позволяет подравнять живые изгороди высотой до 4 м с учетом роста пользователя. Режущая поверхность имеет 10 положений фиксации для выбора оптимального угла реза. Имеет две рукоятки для комфортной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез Makita UN460WDZ - стоимость товара 11840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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