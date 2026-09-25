Кусторез Grinda FH-800T 423790, длина 630 - 800 мм, кованые лезвия, телескопический, алюминиевые рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
механический
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
прямые
Длина лезвия, мм
210
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
В наличии
Код товара: 742686
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
механический
Особенности
защитное покрытие лезвий
Телескопические рукоятки
Да
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
прямые
Волнистые лезвия
Нет
Длина лезвия, мм
210
Материал рукояток
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х20х4
Вес, кг.
2.5
Описание товара Кусторез Grinda FH-800T 423790, длина 630 - 800 мм, кованые лезвия, телескопический, алюминиевые рук
Кусторез GRINDA PROLine FH-800T с коваными лезвиями, телеск., с алюм. рукоят., 630-800мм Применяется для стрижки травы, обрезки тонких веток и формирования кроны кустарников. Изготовлены из самых надёжных материалов.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип инструмента
механический
Особенности
защитное покрытие лезвий
Телескопические рукоятки
Да
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
прямые
Волнистые лезвия
Нет
Длина лезвия, мм
210
Материал рукояток
алюминий
Страна производитель
Китай
Кусторез GRINDA PROLine FH-800T с коваными лезвиями, телеск., с алюм. рукоят., 630-800мм Применяется для стрижки травы, обрезки тонких веток и формирования кроны кустарников. Изготовлены из самых надёжных материалов.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Кусторез Grinda FH-800T 423790, длина 630 - 800 мм, кованые лезвия, телескопический, алюминиевые рук - купить по цене 3250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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