Кусторез Raco 4210-53/221
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
плоскостные
Габариты инструмента
55
Длина лезвия, мм
220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%2 400 руб. 2 639 руб.
В наличии
Код товара: 340845
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Загружаем...
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Загружаем...
2 400 руб. -9%
2 639 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусторезы
Дополнительно
противоскользящее покрытие рукояток
Назначение
для изгороди
Особенности
рычажный привод
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
плоскостные
Габариты инструмента
55
Длина лезвия, мм
220
Материал рукояток
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х17х2
Вес, г.
780
Описание товара Кусторез Raco 4210-53/221
Кусторез Raco 4210-53/221, предназначен для обрезания веток кустарников и ухода за живыми изгородями. Высококачественные материалы обеспечивают чистый рез и являются гарантией длительного срока службы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Кусторезы
Дополнительно
противоскользящее покрытие рукояток
Назначение
для изгороди
Особенности
рычажный привод
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
плоскостные
Габариты инструмента
55
Длина лезвия, мм
220
Материал рукояток
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Кусторез Raco 4210-53/221, предназначен для обрезания веток кустарников и ухода за живыми изгородями. Высококачественные материалы обеспечивают чистый рез и являются гарантией длительного срока службы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Кусторез Raco 4210-53/221 - по цене 2400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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