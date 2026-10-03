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Кусторез Raco 4210-53/221 купить с доставкой в Москве
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Кусторез Raco 4210-53/221

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Кусторез Raco 4210-53/221 - фото 1
Кусторез Raco 4210-53/221 - фото 2
Кусторез Raco 4210-53/221 - фото 3
Кусторез Raco 4210-53/221 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
плоскостные
Габариты инструмента
55
Длина лезвия, мм
220
  • Кусторез Raco 4210-53/221 - фото 1
  • Кусторез Raco 4210-53/221 - фото 2
  • Кусторез Raco 4210-53/221 - фото 3
  • Кусторез Raco 4210-53/221 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
2 400 руб.  2 639 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 340845
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кусторез Raco 4210-53/221
2 400 руб. -9%
2 639 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Кусторезы
Дополнительно
противоскользящее покрытие рукояток
Назначение
для изгороди
Особенности
рычажный привод
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
плоскостные
Габариты инструмента
55
Длина лезвия, мм
220
Материал рукояток
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х17х2
Вес, г.
780

Описание товара Кусторез Raco 4210-53/221

Кусторез Raco 4210-53/221, предназначен для обрезания веток кустарников и ухода за живыми изгородями. Высококачественные материалы обеспечивают чистый рез и являются гарантией длительного срока службы.

Отзывы о товаре Кусторез Raco 4210-53/221




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Кусторезы
Дополнительно
противоскользящее покрытие рукояток
Назначение
для изгороди
Особенности
рычажный привод
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
плоскостные
Габариты инструмента
55
Длина лезвия, мм
220
Материал рукояток
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Описание
Кусторез Raco 4210-53/221, предназначен для обрезания веток кустарников и ухода за живыми изгородями. Высококачественные материалы обеспечивают чистый рез и являются гарантией длительного срока службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез Raco 4210-53/221 - по цене 2400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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