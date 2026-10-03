Высоторез Raco 4218-53/402C
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
161
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 240 руб.
В наличии
Код товара: 349406
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6 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусторезы
Дополнительно
рабочий диаметр - 3.2 см
Назначение
для деревьев
Особенности
обводной механизм
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
161
Материал рукояток
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.66х0.16х0.06
Вес, кг.
1.27
Описание товара Высоторез Raco 4218-53/402C
Универсальные высоторезы RACO — специально разработанное решение для работы с высокими растениями. За счет запатентованного механизма передачи усилия реза Вы можете выполнять работы в саду без использования лестницы. Также механизм позволяет подобрать оптимальный угол наклона режущей головки специально под Ваши задачи. Благодаря антифрикционному тефлоновому покрытию лезвий инструменты, идеально срезают ветки и обладают длительным сроком службы.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кусторезы
Дополнительно
рабочий диаметр - 3.2 см
Назначение
для деревьев
Особенности
обводной механизм
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
161
Материал рукояток
алюминий
Страна производитель
Китай
Универсальные высоторезы RACO — специально разработанное решение для работы с высокими растениями. За счет запатентованного механизма передачи усилия реза Вы можете выполнять работы в саду без использования лестницы. Также механизм позволяет подобрать оптимальный угол наклона режущей головки специально под Ваши задачи. Благодаря антифрикционному тефлоновому покрытию лезвий инструменты, идеально срезают ветки и обладают длительным сроком службы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Высоторез Raco 4218-53/402C - по цене 6240 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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