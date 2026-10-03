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Высоторез Raco 4218-53/402C купить с доставкой в Москве
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Высоторез Raco 4218-53/402C

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Высоторез Raco 4218-53/402C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
161
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 240 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349406
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Высоторез Raco 4218-53/402C
6 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Кусторезы
Дополнительно
рабочий диаметр - 3.2 см
Назначение
для деревьев
Особенности
обводной механизм
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
161
Материал рукояток
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.66х0.16х0.06
Вес, кг.
1.27

Описание товара Высоторез Raco 4218-53/402C

Универсальные высоторезы RACO — специально разработанное решение для работы с высокими растениями. За счет запатентованного механизма передачи усилия реза Вы можете выполнять работы в саду без использования лестницы. Также механизм позволяет подобрать оптимальный угол наклона режущей головки специально под Ваши задачи. Благодаря антифрикционному тефлоновому покрытию лезвий инструменты, идеально срезают ветки и обладают длительным сроком службы.

Отзывы о товаре Высоторез Raco 4218-53/402C




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Кусторезы
Дополнительно
рабочий диаметр - 3.2 см
Назначение
для деревьев
Особенности
обводной механизм
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
161
Материал рукояток
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальные высоторезы RACO — специально разработанное решение для работы с высокими растениями. За счет запатентованного механизма передачи усилия реза Вы можете выполнять работы в саду без использования лестницы. Также механизм позволяет подобрать оптимальный угол наклона режущей головки специально под Ваши задачи. Благодаря антифрикционному тефлоновому покрытию лезвий инструменты, идеально срезают ветки и обладают длительным сроком службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Высоторез Raco 4218-53/402C - по цене 6240 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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