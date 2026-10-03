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Кусторез Raco 4210-53/212 купить с доставкой в Москве
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Кусторез Raco 4210-53/212

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Кусторез Raco 4210-53/212 - фото 1
Кусторез Raco 4210-53/212 - фото 2
Кусторез Raco 4210-53/212 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
волнистые
Общая длина, мм
835
  • Кусторез Raco 4210-53/212 - фото 1
  • Кусторез Raco 4210-53/212 - фото 2
  • Кусторез Raco 4210-53/212 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
3 420 руб.  4 233 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 274660
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кусторез Raco 4210-53/212
3 420 руб. -19%
4 233 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Кусторезы
Особенности
вес 1.05 кг
Телескопические рукоятки
Нет
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
волнистые
Волнистые лезвия
Да
Материал рукояток
композит
Общая длина, мм
835
Размеры в упаковке, см
63х19х4
Вес, кг.
1.05

Описание товара Кусторез Raco 4210-53/212

Кусторез RACO 4210-53/212 предназначен для обрезки веток и придания необходимой формы кустам. Телескопические рукоятки позволяют работать с высокими кустами. Волнообразные лезвия со специальным покрытием обеспечивают качественный захват веток. Запатентованный механизм снижает усилие во время работы на 25%.

Отзывы о товаре Кусторез Raco 4210-53/212




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Кусторезы
Особенности
вес 1.05 кг
Телескопические рукоятки
Нет
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
волнистые
Волнистые лезвия
Да
Материал рукояток
композит
Общая длина, мм
835
Описание
Кусторез RACO 4210-53/212 предназначен для обрезки веток и придания необходимой формы кустам. Телескопические рукоятки позволяют работать с высокими кустами. Волнообразные лезвия со специальным покрытием обеспечивают качественный захват веток. Запатентованный механизм снижает усилие во время работы на 25%.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез Raco 4210-53/212 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3420 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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