Кусторез Raco 4210-53/212
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
волнистые
Общая длина, мм
835
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%3 420 руб. 4 233 руб.
В наличии
Код товара: 274660
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Загружаем...
3 420 руб. -19%
4 233 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусторезы
Особенности
вес 1.05 кг
Телескопические рукоятки
Нет
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
волнистые
Волнистые лезвия
Да
Материал рукояток
композит
Общая длина, мм
835
Размеры в упаковке, см
63х19х4
Вес, кг.
1.05
Описание товара Кусторез Raco 4210-53/212
Кусторез RACO 4210-53/212 предназначен для обрезки веток и придания необходимой формы кустам. Телескопические рукоятки позволяют работать с высокими кустами. Волнообразные лезвия со специальным покрытием обеспечивают качественный захват веток. Запатентованный механизм снижает усилие во время работы на 25%.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кусторезы
Особенности
вес 1.05 кг
Телескопические рукоятки
Нет
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
волнистые
Волнистые лезвия
Да
Материал рукояток
композит
Общая длина, мм
835
Кусторез RACO 4210-53/212 предназначен для обрезки веток и придания необходимой формы кустам. Телескопические рукоятки позволяют работать с высокими кустами. Волнообразные лезвия со специальным покрытием обеспечивают качественный захват веток. Запатентованный механизм снижает усилие во время работы на 25%.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Кусторез Raco 4210-53/212 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3420 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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