Кусторез Raco 4210-53/HS18
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
70
Длина лезвия, мм
235
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 349403
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3 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусторезы
Назначение
для изгороди
Особенности
рычажный привод
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
70
Длина лезвия, мм
235
Материал рукояток
полиамид
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х23х4
Вес, г.
915
Описание товара Кусторез Raco 4210-53/HS18
Кусторезы RACO для любых типов кустарников, изготовленые из современных и качественных материалов. Обеспечивают максимальную площадь обработки с минимумом усилий, удобен в работе, надежен, с длительным сроком службы.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кусторезы
Назначение
для изгороди
Особенности
рычажный привод
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
70
Длина лезвия, мм
235
Материал рукояток
полиамид
Страна производитель
Китай
Кусторезы RACO для любых типов кустарников, изготовленые из современных и качественных материалов. Обеспечивают максимальную площадь обработки с минимумом усилий, удобен в работе, надежен, с длительным сроком службы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Кусторез Raco 4210-53/HS18 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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