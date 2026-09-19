Аппарат сварочный Победа АС 200 606301720
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 349323
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сварочный аппарат
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х18
Вес, кг.
5.5
Описание товара Аппарат сварочный Победа АС 200 606301720
Горячий старт (Hot Start). Защита от залипания (Anti-Stick). Мин. диаметр электрода: 1.6 мм. Макс. диаметр электрода: 5 мм. Напряжение холостого хода: 65 В.
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Горячий старт (Hot Start). Защита от залипания (Anti-Stick). Мин. диаметр электрода: 1.6 мм. Макс. диаметр электрода: 5 мм. Напряжение холостого хода: 65 В.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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