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Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) купить с доставкой в Москве
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Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190)

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Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 1
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 2
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 3
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 4
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 5
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 6
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 7
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 8
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 9
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 10
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 11
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 12
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 13
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 14
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 15
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 16
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 17
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 18
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 19
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 20
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 21
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 22
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 23
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 24
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 25
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 26
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат инверторный
Мощность
4320
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Min ток
20
Max ток
190
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 1
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 2
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 3
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 4
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 5
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 6
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 7
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 8
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 9
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 10
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 11
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 12
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 13
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 14
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 15
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 16
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 17
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 18
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 19
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 20
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 21
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 22
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 23
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 24
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 25
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 26
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 100 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726853
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190)
4 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат инверторный
Мощность
4320
Степень защиты
IP21
Комплектация
аппарат сварочный, кабель с электрододержателем 1.5 м, кабель с зажимом массы 1.2 м, ремень, руководство по эксплуатации
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
нет
Min ток
20
Max ток
190
Рекомендуемая мощность генератора
4.32
Габариты без упаковки
235х104х152 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х17х17
Вес, кг.
3.22

Описание товара Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190)

Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне - малое потребление электроэнергии, высокий КПД - простота работы и высокое качество сварного шва - сварка различных металлов - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET Система защиты от перегрузки и перегрева Функция ?Горячий старт? облегчает поджиг дуги, форсируя стартовый ток Функция ?Антиприлипание электрода? автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160 В Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком) Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах Возможность работы от генератора



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Теги товара: ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат инверторный
Мощность
4320
Степень защиты
IP21
Комплектация
аппарат сварочный, кабель с электрододержателем 1.5 м, кабель с зажимом массы 1.2 м, ремень, руководство по эксплуатации
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
нет
Min ток
20
Max ток
190
Рекомендуемая мощность генератора
4.32
Развернуть
Габариты без упаковки
235х104х152 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне - малое потребление электроэнергии, высокий КПД - простота работы и высокое качество сварного шва - сварка различных металлов - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET Система защиты от перегрузки и перегрева Функция ?Горячий старт? облегчает поджиг дуги, форсируя стартовый ток Функция ?Антиприлипание электрода? автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160 В Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком) Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах Возможность работы от генератора


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ? 4.0 мм (VR-190) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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